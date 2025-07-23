Дистанционная или надомная работа: в чем разница

Дистанционные работники работают в любом месте по собственному выбору.

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Государственная служба по вопросам труда объясняет различия между дистанционной работой и надомной.

С 27 февраля 2021 года в Украине были введены две самостоятельные формы организации труда: дистанционная и надомная.

Дистанционные работники работают в любом месте по собственному выбору. В то же время, должны быть на связи с работодателем с помощью информационно-коммуникационных технологий.

Надомный работник работает по месту жительства или в других определенных им местах вне помещений работодателя. Для такой работы характерна закрепленная рабочая зона или технические средства, например, инструменты, принадлежности для производства продукции, предоставление услуг или другой работы. Надомный работник «привязан» к указанному в трудовом договоре адресу и может изменить его только с разрешения работодателя.

Режим работы – еще одно отличие. Надомный работник обычно соблюдает общий режим работы предприятия. В то время как на дистанционные правила внутреннего трудового распорядка не распространяются. Он/она распределяет рабочее время по своему усмотрению — может работать рано утром, поздно вечером.

По обеим формам отдаленного труда действуют нормы продолжительности рабочего времени:

нормальная продолжительность – до 40 часов в неделю;

сокращенная (для определенных категорий работников) – до 24 или 36 часов в неделю.

Дистанционному работнику гарантируется период свободного времени для отдыха и питания — период отключения. В настоящее время работник может не отвечать на уведомления или телефонные звонки работодателя.

Дистанционщик самостоятельно отвечает за соблюдение безопасных и безвредных условий труда на рабочем месте. Однако вы должны проводить инструктаж (дистанционно или очно) относительно безопасного использования оборудования и средств, рекомендованных или предоставленных вами.

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