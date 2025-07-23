На Житомирщине мужчина в течение нескольких лет насиловал падчерицу

Мужчина проведет 15 лет за решеткой.

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Житомирский апелляционный суд поддержал аргументы ювенальных прокуроров и оставил по-прежнему приговор жителю Бердичевского района, осужденному за изнасилование малолетней до 15 лет заключения.

Как сообщили в прокуратуре, 41-летний житель Гришковецкой общины совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей падчерицы в течение нескольких лет, когда жены не было дома. Чтобы ребенок никому не жаловался – угрожал физической расправой. Однако изменения в поведении девочки заметила ее классный руководитель и обратилась за помощью к школьному психологу.

Почувствовав безопасность, потерпевшая доверилась взрослым и рассказала об обстоятельствах преступления.

В настоящее время приговор вступил в законную силу, обвиняемый отбывает наказание.

Сведения о осужденном будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Мать девочки лишена родительских прав, а ребенок находится в приемной семье.

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