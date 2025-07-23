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На Житомирщині чоловік протягом декількох років ґвалтував падчерку

23:12, 23 липня 2025
Чоловік проведе 15 років за ґратами.
На Житомирщині чоловік протягом декількох років ґвалтував падчерку
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Житомирський апеляційний суд підтримав аргументи ювенальних прокурорів і залишив без змін вирок жителю Бердичівського району, засудженому за зґвалтування малолітньої до 15 років ув’язнення.

Як повідомили у прокуратурі, 41-річний житель Гришковецької громади вчиняв насильницькі дії сексуального характеру стосовно своєї падчерки протягом декількох років, коли дружини не було вдома. Щоб дитина нікому не скаржилась – погрожував фізичною розправою. Однак зміни у поведінці дівчинки помітила її класний керівник та звернулася по допомогу до шкільного психолога.

Відчувши безпеку, потерпіла довірилась дорослим і розповіла про обставини злочину.

Наразі вирок вступив у законну силу, обвинувачений відбуває покарання.

Відомості стосовно засудженого будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Матір дівчинки позбавлена батьківських прав, а дитина перебуває у прийомній сім’ї.

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суд вирок Житомирська область

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