В Україні закривається мережа супермаркетів Athletics

08:48, 1 вересня 2025
Одна з найбільших в Україні мереж спортивних супермаркетів Athletics оголосила про поступове припинення своєї діяльності.
Фото: rau.ua
В Україні припиняє роботу велика мережа магазинів Athletics, які торгують спортивним одягом та атрибутами. Рішення ухвалила рада директорів мережі. Про це повідомила в інтерв'ю RAU СЕО компанії Людмила Книш.

Вона підкреслила, що формальне рішення було прийнято в червні 2025 року після серії засідань ради директорів і стрес-тестів бюджету.

За її словами, рада директорів мережі ухвалили таке непросте та загалом болюче рішення через великі фінансові проблеми. Причому рішенню передували масштабні заходи, які мали оздоровити цей бізнес та вивести його хоч на якусь рентабельність. Однак різке зниження попиту на спортивні товари серед українців, а також великі затрати на логістику та електроенергію не залишили топ-менеджменту іншого вибору.

Керівництво компанії, зокрема, намагалося вживати таких заходів:

  • закривати магазини, які вже тривалий час показувати збитки;
  • розвивати онлайн-продажі своїх товарів;
  • пропонувати покупцям більш ходовий та доступний за ціною асортимент;
  • оптимізувати складські процеси та енергоспоживання.

«Частина заходів дала ефект, але масштабу онлайн-виручки і маржі недостатньо, щоб компенсувати падіння офлайн-трафіку і зростання постійних витрат», - сказала Людмила Книш.

«Це боляче. Але найгірше, що можна зробити, — продовжувати працювати в мінус і накопичувати борги, втягуючи людей і партнерів у ще більшу проблему. Ми вирішили чесно визнати реальність і закритися коректно», — додала Книш.

Нагадаємо, Athletics - велика та розгалужена мережа, магазини якої присутні у 15 великих містах країни. Загалом на сьогодні їх 29.

Раніше мережа спортивних супермаркетів була відома під назвою «Спортмастер» і належала російським власникам. Після ребрендингу компанія перейшла у власність сінгапурської фірми Felix Trade, а її бенефіціарним власником став Ігор Чернов.

