У Києві чоловік вимагав $30 тисяч у керівника своєї ексдружини, погрожуючи пістолетом

Підозрюваному загрожує до 12 років ув’язнення за шантаж і погрози вбивством.

Солом’янська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру 56-річному мешканцю столиці, який вимагав у керівника фірми $30 тисяч, погрожуючи вбивством і поширенням компрометуючої інформації про його компанію в соціальних мережах. Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання з погрозою вбивства). За даними слідства, чоловік приїхав до підземного паркінгу житлового будинку, де мешкав потерпілий, і, погрожуючи пістолетом, вимагав виплатити йому $30 тисяч. Згодом підозрюваний продовжував надсилати потерпілому повідомлення з погрозами, наполягаючи на сплаті зазначеної суми.

Прокуратура встановила, що між підозрюваним і потерпілим не було особистих контактів до інциденту. Однією з причин вимагання стали ревнощі: раніше дружина підозрюваного працювала у фірмі, якою керує потерпілий.

Санкція ч. 4 ст. 189 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваного, а досудове розслідування триває.

