Європейські країни планують гарантувати безпеку повітряного простору України

Місія може розпочатися зі Львова і поступово охопити східні регіони.

Європейські держави розглядають можливість запровадження закритої для військової авіації зони на заході України з поетапним розширенням на схід, щоб забезпечити безпеку для відновлення цивільного авіасполучення. Про це повідомило видання The Telegraph з посиланням на власні джерела.

«Європейці обговорюють введення безпольотної зони, яка дозволить Україні впевнено відновити рейси цивільної авіації. Схема, про яку дізналося The Telegraph, передбачає початок роботи на заході країни з поступовим розширенням на більший авіапростір, доки вся Україна не стане достатньо безпечною для комерційних перельотів», – зазначає видання.

Згідно з інформацією, для реалізації місії можуть бути задіяні західні винищувачі та наземні системи протиповітряної оборони. На першому етапі планується забезпечити безпечну роботу аеропорту у Львові та інших повітряних гаваней західної України. У разі дотримання домовленостей про припинення вогню дія місії може поширитися на схід, включно з Києвом та іншими містами.

The Telegraph підкреслює, що відновлення авіасполучення є ключовим елементом для залучення іноземних інвестицій в Україну та сприяння поверненню біженців. Цей крок розглядається як важлива частина ширшої стратегії стабілізації та відновлення країни.

