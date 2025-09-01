В Україні з 1 вересня стартує експеримент із впровадження 12-річної школи

З 1 вересня стартує експеримент із переходу на 12-річну школу.

Із 1 вересня розпочинається експериментальний проєкт для підготовки до переходу на 12-річну систему середньої освіти. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

За його словами, у межах експерименту тестуватимуть нові навчальні програми, розроблені спеціально під формат 12-річної школи. Вони передбачають два напрями освіти: академічний та професійний.

Основні причини змін:

Євроінтеграція. 12-річна система є стандартом у Європі та США. Перехід дозволить визнавати українські атестати за кордоном. Профільність. Учні зможуть обирати навчання за гуманітарним чи природничим напрямом, зосереджуючись на власних здібностях без зайвого перевантаження. Краща підготовка до університету. Нова старша школа допоможе підготуватися до вступу й скоротити бакалаврат із 4 до 3 років, адже перший курс часто стає «повторенням» шкільної програми.

У професійних ліцеях діти окрім повної середньої освіти здобуватимуть і професію.

Експериментальний проєкт триватиме до 1 вересня 2027 року. Після цього модель стане обов’язковою для всієї країни.

