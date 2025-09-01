В Україні з 1 вересня стартує експеримент із впровадження 12-річної школи

Із 1 вересня розпочинається експериментальний проєкт для підготовки до переходу на 12-річну систему середньої освіти. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
За його словами, у межах експерименту тестуватимуть нові навчальні програми, розроблені спеціально під формат 12-річної школи. Вони передбачають два напрями освіти: академічний та професійний.
Основні причини змін:
У професійних ліцеях діти окрім повної середньої освіти здобуватимуть і професію.
Експериментальний проєкт триватиме до 1 вересня 2027 року. Після цього модель стане обов’язковою для всієї країни.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.