На Burning Man встановили нову українську інсталяцію із решток зруйнованої – як виглядає

17:23, 1 вересня 2025
На Burning Man українці відновили зруйновану інсталяцію, створивши новий арт-об’єкт «No Fate».
На Burning Man встановили нову українську інсталяцію із решток зруйнованої – як виглядає
Фото: Григорій Веприк
Український табір на фестивалі Burning Man у США отримав нову інсталяцію. З решток зруйнованої пиловою бурею «Чорної хмари» митці створили напис «No Fate» («Немає долі»), повідомив Віталій Дейнега.

Нагадаємо, Віталій Дейнега — це засновник фонду «Повернись живим» і заступник Міністра оборони Українии з 21 лютого 2023 року по 18 вересня 2023 року.

За його словами, буря знищила не лише попередній арт-об’єкт, а й частину табору. Та команда не здалася й використала уламки для створення нового проєкту.

«No Fate» — це скорочена версія від «No fate but what we make» («Немає долі, крім тієї, яку ми творимо»).

«Ця фраза про авторство людини над своєю долею. Ми завжди можемо на це впливати. Як, наприклад, відновити з руїн арт-об’єкт і грати поруч із ним один із найкращих сетів, поклавши поруч милиці. Питання ж не в тому, скільки разів ти впав, а в тому, скільки разів піднявся і які висновки зробив», — зазначив Дейнега.

Нагадаємо, що буря знищила українську інсталяцію Black Cloud на фестивалі Burning Man.

