Мережа військових ліцеїв в Україні буде розширена, – Денис Шмигаль

Міністр оборони України відвідав Київський військовий ліцей на честь Дня знань.

Міністр оборони України Денис Шмигаль взяв участь у заходах з нагоди початку нового навчального року в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна.

Очільник оборонного відомства звернувся до ліцеїстів і педагогічного колективу з теплими привітаннями з нагоди Дня знань.

«Військова освіта — основа сучасного українського війська. Знання дають змогу перемагати на полі бою, демонструвати кмітливість, стійкість духу й винахідливість під час воєнних дій», – наголосив Денис Шмигаль.

Міністр побажав вихованцям ліцею успіхів у навчанні, нових досягнень і реалізації амбітних планів, які сприятимуть процвітанню України.

«Ми робимо все, щоб мережа військових ліцеїв в Україні розширювалася. Міноборони працює над тим, щоб у кожному регіоні був щонайменше один такий ліцей. Серед молоді є величезний запит на якісну військову освіту, і ми створимо для її розвитку всі умови», – підкреслив очільник Міноборони.

