Кабмін виділив 34 млн грн на водопостачання для Миколаївщини

Юлія Свириденко розповіла, що для гарантування стабільного доступу до води у посушливий період уряд перерозподілив 34 млн грн.

Кабінет Міністрів за результатами засідання 1 вересня, виділив 34 млн грн на водопостачання для Миколаївщини. Про це повідомляє Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Щоб гарантувати стабільний доступ до води у посушливий період, уряд перерозподілив 34 млн грн у межах державної програми на потреби Миколаївщини", - повідомила Свириденко.

За її словами, каскад водосховищ у басейні річки Березань забезпечує питною водою понад 9,2 тис. мешканців із 15 громад та зрошення майже 10 тис. гектарів сільгоспземель.

