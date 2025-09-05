На Львівщині викрили керівників ВЛК, які «списували» ухилянтів з військового обліку

У документах працівники ВЛК вказували вигадані «важкі» діагнози, що дозволяло призовникам отримати статус непридатних до служби та уникнути мобілізації.

На Львівщині заблокували схему ухилення від мобілізації, яка діяла при районних ТЦК. Про це повідомило Управління СБУ у Львівській області

За даними слідства, голови військово-лікарських комісій організували видачу медичних висновків з вигаданими діагнозами. У документах вони вказували вигадані «важкі» діагнози, що дозволяло призовникам отримати статус непридатних до служби та уникнути мобілізації.

Це дозволяло ухилянтам «списатися» з військового обліку і виїхати за кордон.

Своїми діями посадовці ВЛК незаконно сприяли ухиленню військовозобов’язаних від мобілізації, чим завдали шкоди обороноздатності держави.

На підставі зібраних доказів обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини протиправної діяльності та інших осіб, які можуть бути причетними до схеми.

