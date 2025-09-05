На Львовщине разоблачили руководителей ВЛК, которые «списывали» уклонистов с воинского учета

В документах работники ВЛК указывали вымышленные «тяжелые» диагнозы, что позволяло призывникам получить статус непригодных к службе и избежать мобилизации.

На Львовщине заблокировали схему уклонения от мобилизации, которая действовала при районных ТЦК. Об этом сообщило Управление СБУ во Львовской области.

По данным следствия, главы военно-врачебных комиссий организовали выдачу медицинских заключений с вымышленными диагнозами. В документах они указывали вымышленные «тяжелые» диагнозы, что позволяло призывникам получить статус непригодных к службе и избежать мобилизации.

Это позволяло уклонистам «списаться» с воинского учета и выехать за границу.

Своими действиями должностные лица ВЛК незаконно способствовали уклонению военнообязанных от мобилизации, чем нанесли ущерб обороноспособности государства.

На основании собранных доказательств обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог).

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности и других лиц, которые могут быть причастны к схеме.

