Оклади від 17 до 22 тисяч гривень — ДСА повідомила про наявність вакантних посад

21:27, 5 вересня 2025
Державна судова адміністрація шукає трьох спеціалістів.
Державна судова адміністрація України повідомила про наявність трьох вакантних посад — головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення та контролю ДСА та головного спеціаліста відділу планування фонду заробітної плати судів та установ планово-фінансового управління (дві посади).
Головний спеціаліст відділу планування фонду заробітної плати судів та установ планово-фінансового управління
Вимоги до кандидата на посаду: громадянство України, вища освіта не нижче ступеня бакалавра або молодшого бакалавра, вільне володіння державною мовою.
Професійні знання:
Конституція України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції», Закон України «Про судоустрій і статус суддів», інші законодавчі акти, бюджетне та процесуальне законодавство, навички ділового листування та знання загальних правил діловодства, досвідчений користувач: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
Особисті якості:
- порядність (доброчесність),
- вміння працювати самостійно та в команді,
- ініціативність,
- комунікативність,
- стресостійкість.
Умови праці:
- державна служба,
- робота в дружньому колективі,
- стабільні та прозорі умови оплати праці,
- соціальні гарантії, передбачені трудовим законодавством,
- професійний розвиток та навчання, офіційне працевлаштування.
Умови оплати праці:
- посадовий оклад – 22 451 грн.,
- надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до Закону України «Про державну службу».
Посадові обов’язки:
- збір, узагальнення та аналіз інформації з питань планування фонду заробітної плати судів та установ;
- підготовка проектів відповідей на запити розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня;
- підготовка пропозицій щодо наближення бюджетних призначень за видатками на оплату праці між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня;
- розроблення методології визначення потреби у плануванні видатків фонду заробітної плати судів та установ, надання консультацій із зазначеного питання;
- участь у підготовці пропозицій до бюджетної декларації та бюджетного запиту ДСА України в частині формування фонду заробітної плати судів та установ;
- здійснення розподілу бюджетних асигнувать фонду заробітної плати судів, органів та установ системи правосуддя;
- підготовка пропозицій щодо коригування фонду заробітної плати судів, органів та установ системи правосуддя;
- виконання інших завдань керівництва у межах компетенції Відділу.
Умови відбору та призначення на посаду:
- призначення на посаду строкове, за результатами співбесіди, до призначення на цю посаду переможця конкурсу, але не більше ніж 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.
Контактна особа:
- заступник директора департаменту фінансово-економічної діяльності, бухгалтерського обліку та звітності – начальник планово-фінансового управління Заболотна Олена Василівна, тел. 044-277-76-41;
- електронна адреса: [email protected] (для подачі резюме кандидатами на посаду).
Головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення та контролю Державної судової адміністрації України
Вимоги до кандидата на посаду:
- громадянство України, вища освіта не нижче ступеня бакалавра або молодшого бакалавра, вільне володіння державною мовою.
Професійні знання:
- законодавство/процесуальне законодавство, ведення ділового листування та знання загальних правил діловодства, досвідчений користувач ПК.
Особисті якості:
- орієнтація на досягнення результату, комунікативність, здатність працювати в команді.
Умови:
- державна служба, повна зайнятість, робота в дружньому колективі, соціальні гарантії, передбачені трудовим законодавством.
Умови оплати праці:
- посадовий оклад – 17270 грн., надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до Закону України «Про державну службу».
Посадові обов’язки:
- здійснення комплексних заходів з питань організації та проведення засідань, нарад, зустрічей, інших офіційних заходів у межах ДСА України;
- підготовка порядків денних, матеріалів з питань порядку денного засідання та складання протоколів;
- складання протоколів та забезпечення ознайомлення з ними відповідних осіб;
- підготовка аналітичних матеріалів для доповідей Голови ДСА України з питань, які належать до компетенції Відділу;
- надання пропозицій керівництву Відділу щодо організації та проведення засідань, нарад, зустрічей, тощо;
- здійснення цифрової обробки документів, забезпечення оформлення та доведення у встановленому порядку до керівництва ДСА України, структурних підрозділів термінової кореспонденції;
- здійснення передавання оригіналів вхідної кореспонденції керівництву ДСА України та структурним підрозділам;
- здійснення систематичного аналізу обсягу кореспонденції ДСА України, складання та здійснення оглядового аналізу за відповідні періоди;
- надання спеціалістам органів судової системи методологічної, практичної допомоги та консультативної підтримки;
- здійснення заходів з організації роботи архіву ДСА України, забезпечення належного порядку зберігання, використання архівних документів, їх передачу на постійне зберігання до Державного архіву;
- виконання інших доручень начальника Відділу.
Умови відбору та призначення на посаду:
- призначення на посаду строкове, за результатами співбесіди, до призначення на цю посаду переможця конкурсу, але не більше ніж 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.
Контактна особа:
- начальник відділу організаційного забезпечення та контролю Качан Галина Іванівна, тел. 044-277-76-15;
- електронна адреса: [email protected] (для подачі резюме кандидатами на посаду).
