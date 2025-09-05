Практика судів
  1. В Україні

Оклади від 17 до 22 тисяч гривень — ДСА повідомила про наявність вакантних посад

21:27, 5 вересня 2025
Державна судова адміністрація шукає трьох спеціалістів.
Державна судова адміністрація України повідомила про наявність трьох вакантних посад — головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення та контролю ДСА та головного спеціаліста відділу планування фонду заробітної плати судів та установ планово-фінансового управління (дві посади).

Головний спеціаліст відділу планування фонду заробітної плати судів та установ планово-фінансового управління

Вимоги до кандидата на посаду: громадянство України, вища освіта не нижче ступеня бакалавра або молодшого бакалавра, вільне володіння державною мовою.

Професійні знання:

Конституція України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції», Закон України  «Про судоустрій і статус суддів», інші законодавчі акти, бюджетне та процесуальне законодавство, навички ділового листування та знання загальних правил діловодства, досвідчений користувач: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Особисті якості:

  • порядність (доброчесність),
  • вміння працювати самостійно та в команді,
  • ініціативність,
  • комунікативність,
  • стресостійкість.

Умови праці:

  • державна служба,
  • робота в дружньому колективі,
  • стабільні та прозорі умови оплати праці,
  • соціальні гарантії, передбачені трудовим законодавством,
  • професійний розвиток та навчання, офіційне працевлаштування.

Умови оплати праці:

  • посадовий оклад – 22 451 грн.,
  • надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до Закону України «Про державну службу».

Посадові обов’язки:

  • збір, узагальнення та аналіз інформації з питань планування фонду заробітної плати судів та установ;
  • підготовка проектів відповідей на запити розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня;
  • підготовка пропозицій щодо наближення бюджетних призначень за видатками на оплату праці між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня;
  • розроблення методології визначення потреби у плануванні видатків фонду заробітної плати судів та установ, надання консультацій із зазначеного питання;
  • участь у підготовці пропозицій до бюджетної декларації та бюджетного запиту ДСА України в частині формування фонду заробітної плати судів та установ;
  • здійснення розподілу бюджетних асигнувать фонду заробітної плати судів, органів та установ системи правосуддя;
  • підготовка пропозицій щодо коригування фонду заробітної плати судів, органів та установ системи правосуддя;
  • виконання інших завдань керівництва у межах компетенції Відділу.

 Умови відбору та призначення на посаду:

  • призначення на посаду строкове, за результатами співбесіди, до призначення на цю посаду переможця конкурсу, але не більше ніж 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

 Контактна особа:

  • заступник директора департаменту фінансово-економічної діяльності, бухгалтерського обліку та звітності – начальник планово-фінансового управління Заболотна Олена Василівна, тел. 044-277-76-41;
  • електронна адреса: [email protected] (для подачі резюме кандидатами на посаду).

Головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення та контролю Державної судової адміністрації України

Вимоги до кандидата на посаду:

  • громадянство України, вища освіта не нижче ступеня бакалавра або молодшого бакалавра, вільне володіння державною мовою.

Професійні знання:

  • законодавство/процесуальне законодавство, ведення ділового листування та знання загальних правил діловодства, досвідчений користувач ПК.

Особисті якості:

  • орієнтація на досягнення результату, комунікативність, здатність працювати в команді.

Умови:

  • державна служба, повна зайнятість, робота в дружньому колективі, соціальні гарантії, передбачені трудовим законодавством.

Умови оплати праці:

  • посадовий оклад – 17270 грн., надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до Закону України «Про державну службу».

Посадові обов’язки:

  • здійснення комплексних заходів з питань організації та проведення засідань, нарад, зустрічей, інших офіційних заходів у межах ДСА України;
  • підготовка порядків денних, матеріалів з питань порядку денного засідання та складання протоколів;
  • складання протоколів та забезпечення ознайомлення з ними відповідних осіб;
  • підготовка аналітичних матеріалів для доповідей Голови ДСА України з питань, які належать до компетенції Відділу;
  • надання пропозицій керівництву Відділу щодо організації та проведення засідань, нарад, зустрічей, тощо;
  • здійснення цифрової обробки документів, забезпечення оформлення та доведення у встановленому порядку до керівництва ДСА України, структурних підрозділів термінової кореспонденції;
  • здійснення передавання оригіналів вхідної кореспонденції керівництву ДСА України та структурним підрозділам;
  • здійснення систематичного аналізу обсягу кореспонденції ДСА України, складання та здійснення оглядового аналізу за відповідні періоди;
  • надання спеціалістам органів судової системи методологічної, практичної допомоги та консультативної підтримки;
  • здійснення заходів з організації роботи архіву ДСА України, забезпечення належного порядку зберігання, використання архівних документів, їх передачу на постійне зберігання до Державного архіву;
  • виконання інших доручень начальника Відділу.

Умови відбору та призначення на посаду:

  • призначення на посаду строкове, за результатами співбесіди, до призначення на цю посаду переможця конкурсу, але не більше ніж 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Контактна особа:

  • начальник відділу організаційного забезпечення та контролю Качан Галина Іванівна, тел. 044-277-76-15;
  • електронна адреса: [email protected] (для подачі резюме кандидатами на посаду).

