Оклади від 17 до 22 тисяч гривень — ДСА повідомила про наявність вакантних посад

Державна судова адміністрація шукає трьох спеціалістів.

Державна судова адміністрація України повідомила про наявність трьох вакантних посад — головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення та контролю ДСА та головного спеціаліста відділу планування фонду заробітної плати судів та установ планово-фінансового управління (дві посади).

Головний спеціаліст відділу планування фонду заробітної плати судів та установ планово-фінансового управління

Вимоги до кандидата на посаду: громадянство України, вища освіта не нижче ступеня бакалавра або молодшого бакалавра, вільне володіння державною мовою.

Професійні знання:

Конституція України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції», Закон України «Про судоустрій і статус суддів», інші законодавчі акти, бюджетне та процесуальне законодавство, навички ділового листування та знання загальних правил діловодства, досвідчений користувач: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Особисті якості:

порядність (доброчесність),

вміння працювати самостійно та в команді,

ініціативність,

комунікативність,

стресостійкість.

Умови праці:

державна служба,

робота в дружньому колективі,

стабільні та прозорі умови оплати праці,

соціальні гарантії, передбачені трудовим законодавством,

професійний розвиток та навчання, офіційне працевлаштування.

Умови оплати праці:

посадовий оклад – 22 451 грн.,

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до Закону України «Про державну службу».

Посадові обов’язки:

збір, узагальнення та аналіз інформації з питань планування фонду заробітної плати судів та установ;

підготовка проектів відповідей на запити розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня;

підготовка пропозицій щодо наближення бюджетних призначень за видатками на оплату праці між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня;

розроблення методології визначення потреби у плануванні видатків фонду заробітної плати судів та установ, надання консультацій із зазначеного питання;

участь у підготовці пропозицій до бюджетної декларації та бюджетного запиту ДСА України в частині формування фонду заробітної плати судів та установ;

здійснення розподілу бюджетних асигнувать фонду заробітної плати судів, органів та установ системи правосуддя;

підготовка пропозицій щодо коригування фонду заробітної плати судів, органів та установ системи правосуддя;

виконання інших завдань керівництва у межах компетенції Відділу.

Умови відбору та призначення на посаду:

призначення на посаду строкове, за результатами співбесіди, до призначення на цю посаду переможця конкурсу, але не більше ніж 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Контактна особа:

заступник директора департаменту фінансово-економічної діяльності, бухгалтерського обліку та звітності – начальник планово-фінансового управління Заболотна Олена Василівна, тел. 044-277-76-41;

електронна адреса: [email protected] (для подачі резюме кандидатами на посаду).

Головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення та контролю Державної судової адміністрації України

Вимоги до кандидата на посаду:

громадянство України, вища освіта не нижче ступеня бакалавра або молодшого бакалавра, вільне володіння державною мовою.

Професійні знання:

законодавство/процесуальне законодавство, ведення ділового листування та знання загальних правил діловодства, досвідчений користувач ПК.

Особисті якості:

орієнтація на досягнення результату, комунікативність, здатність працювати в команді.

Умови:

державна служба, повна зайнятість, робота в дружньому колективі, соціальні гарантії, передбачені трудовим законодавством.

Умови оплати праці:

посадовий оклад – 17270 грн., надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до Закону України «Про державну службу».

Посадові обов’язки:

здійснення комплексних заходів з питань організації та проведення засідань, нарад, зустрічей, інших офіційних заходів у межах ДСА України;

підготовка порядків денних, матеріалів з питань порядку денного засідання та складання протоколів;

складання протоколів та забезпечення ознайомлення з ними відповідних осіб;

підготовка аналітичних матеріалів для доповідей Голови ДСА України з питань, які належать до компетенції Відділу;

надання пропозицій керівництву Відділу щодо організації та проведення засідань, нарад, зустрічей, тощо;

здійснення цифрової обробки документів, забезпечення оформлення та доведення у встановленому порядку до керівництва ДСА України, структурних підрозділів термінової кореспонденції;

здійснення передавання оригіналів вхідної кореспонденції керівництву ДСА України та структурним підрозділам;

здійснення систематичного аналізу обсягу кореспонденції ДСА України, складання та здійснення оглядового аналізу за відповідні періоди;

надання спеціалістам органів судової системи методологічної, практичної допомоги та консультативної підтримки;

здійснення заходів з організації роботи архіву ДСА України, забезпечення належного порядку зберігання, використання архівних документів, їх передачу на постійне зберігання до Державного архіву;

виконання інших доручень начальника Відділу.

Умови відбору та призначення на посаду:

призначення на посаду строкове, за результатами співбесіди, до призначення на цю посаду переможця конкурсу, але не більше ніж 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Контактна особа:

начальник відділу організаційного забезпечення та контролю Качан Галина Іванівна, тел. 044-277-76-15;

електронна адреса: [email protected] (для подачі резюме кандидатами на посаду).

