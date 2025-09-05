Практика судов
  1. В Украине

Оклады от 17 до 22 тысяч гривен — ГСА сообщила о наличии вакантных должностей

21:27, 5 сентября 2025
Государственная судебная администрация ищет трех специалистов.
Оклады от 17 до 22 тысяч гривен — ГСА сообщила о наличии вакантных должностей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная судебная администрация Украины сообщила о наличии трех вакантных должностей — главного специалиста отдела организационного обеспечения и контроля ГСА и главного специалиста отдела планирования фонда заработной платы судов и учреждений планово-финансового управления (две должности).

Главный специалист отдела планирования фонда заработной платы судов и учреждений планово-финансового управления

Требования к кандидату: гражданство Украины, высшее образование не ниже степени бакалавра или младшего бакалавра, свободное владение государственным языком.

Профессиональные знания:

Конституция Украины, Закон Украины «О государственной службе», Закон Украины «О предотвращении коррупции», Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей», другие законодательные акты, бюджетное и процессуальное законодательство, навыки деловой переписки и знание общих правил делопроизводства, опытный пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Личные качества:

  • порядочность (добросовестность),
  • умение работать самостоятельно и в команде,
  • инициативность,
  • коммуникабельность,
  • стрессоустойчивость.

Условия работы:

  • государственная служба,
  • работа в дружном коллективе,
  • стабильные и прозрачные условия оплаты труда,
  • социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством,
  • профессиональное развитие и обучение, официальное трудоустройство.

Оплата труда:

  • должностной оклад – 22 451 грн,
  • надбавки, доплаты, премии и компенсации в соответствии с Законом Украины «О государственной службе».

Должностные обязанности:

  • сбор, обобщение и анализ информации по вопросам планирования фонда заработной платы судов и учреждений;
  • подготовка проектов ответов на запросы распорядителей бюджетных средств нижнего уровня;
  • подготовка предложений по приближению бюджетных назначений по расходам на оплату труда между распорядителями бюджетных средств нижнего уровня;
  • разработка методологии определения потребности в планировании расходов фонда заработной платы судов и учреждений, предоставление консультаций по указанному вопросу;
  • участие в подготовке предложений к бюджетной декларации и бюджетному запросу ГСА Украины в части формирования фонда заработной платы судов и учреждений;
  • осуществление распределения бюджетных ассигнований фонда заработной платы судов, органов и учреждений системы правосудия;
  • подготовка предложений по корректировке фонда заработной платы судов, органов и учреждений системы правосудия;
  • выполнение других заданий руководства в пределах компетенции Отдела.

Условия отбора и назначения: назначение на должность срочное, по результатам собеседования, до назначения на эту должность победителя конкурса, но не более чем на 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения.

Контактное лицо:

  • заместитель директора департамента финансово-экономической деятельности, бухгалтерского учета и отчетности – начальник планово-финансового управления Заболотная Елена Васильевна, тел. 044-277-76-41,
  • электронная почта: [email protected] (для подачи резюме кандидатами на должность).

Главный специалист отдела организационного обеспечения и контроля Государственной судебной администрации Украины

Требования к кандидату: гражданство Украины, высшее образование не ниже степени бакалавра или младшего бакалавра, свободное владение государственным языком.

Профессиональные знания: законодательство/процессуальное законодательство, ведение деловой переписки и знание общих правил делопроизводства, опытный пользователь ПК.

Личные качества: ориентация на достижение результата, коммуникабельность, способность работать в команде.

Условия: государственная служба, полная занятость, работа в дружном коллективе, социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством.

Оплата труда:

  • должностной оклад – 17 270 грн,
  • надбавки, доплаты, премии и компенсации в соответствии с Законом Украины «О государственной службе».

Должностные обязанности:

  • осуществление комплексных мероприятий по вопросам организации и проведения заседаний, совещаний, встреч, других официальных мероприятий в пределах ГСА Украины;
  • подготовка повесток дня, материалов по вопросам повестки дня заседания и составление протоколов;
  • составление протоколов и обеспечение ознакомления с ними соответствующих лиц;
  • подготовка аналитических материалов для докладов Главы ГСА Украины по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;
  • предоставление предложений руководству Отдела по организации и проведению заседаний, совещаний, встреч и т.д.;
  • осуществление цифровой обработки документов, обеспечение оформления и доведения в установленном порядке до руководства ГСА Украины, структурных подразделений срочной корреспонденции;
  • передача оригиналов входящей корреспонденции руководству ГСА Украины и структурным подразделениям;
  • осуществление систематического анализа объема корреспонденции ГСА Украины, составление и проведение обзорного анализа за соответствующие периоды;
  • предоставление специалистам органов судебной системы методологической, практической помощи и консультативной поддержки;
  • осуществление мероприятий по организации работы архива ГСА Украины, обеспечение надлежащего порядка хранения, использования архивных документов, их передачи на постоянное хранение в Государственный архив;
  • выполнение других поручений начальника Отдела.

Условия отбора и назначения: назначение на должность срочное, по результатам собеседования, до назначения на эту должность победителя конкурса, но не более чем на 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения.

Контактное лицо:

  • начальник отдела организационного обеспечения и контроля Качан Галина Ивановна, тел. 044-277-76-15,
  • электронная почта: [email protected] (для подачи резюме кандидатами на должность).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГСА вакансии

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судьям необходимо повысить размер судейского вознаграждения, потому что инфляция «съедает» доходы судей – Станислав Кравченко

Вопрос соответствия размера судейского вознаграждения реалиям сегодняшнего дня, 12 сентября рассмотрит Пленум Верховного Суда.

Военнослужащих не смогут освободить по малозначительности за неосторожное повреждение военного имущества — комитет рекомендовал законопроект

Законопроект предусматривает, что за военные административные правонарушения не смогут освободить по малозначительности.

Кто будет отбирать судей Специализированного окружного административного суда и его апелляционной инстанции – иностранные эксперты и что о них известно

Большинство иностранных экспертов хорошо известны в Украине, однако к результатам их деятельности есть вопросы.

Начальник областного ТЦК будет отвечать за согласование массовых мероприятий в Тернопольской области

За согласование митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий в Тернопольской области будет отвечать начальник областного ТЦК — областная госадминистрация.

Судье Лычаковского райсуда Львова Юрию Билоусу вручили подозрение по фактам взятки и недекларирования имущества на 7,5 млн грн

Используя свои связи, судья обеспечил освобождение своего родственника из помещения ТЦК без принятия решения о его мобилизации в ряды ВСУ и лично доставил его во Львов — Офис Генпрокурора.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді