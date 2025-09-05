Оклады от 17 до 22 тысяч гривен — ГСА сообщила о наличии вакантных должностей

Государственная судебная администрация ищет трех специалистов.

Государственная судебная администрация Украины сообщила о наличии трех вакантных должностей — главного специалиста отдела организационного обеспечения и контроля ГСА и главного специалиста отдела планирования фонда заработной платы судов и учреждений планово-финансового управления (две должности).

Главный специалист отдела планирования фонда заработной платы судов и учреждений планово-финансового управления

Требования к кандидату: гражданство Украины, высшее образование не ниже степени бакалавра или младшего бакалавра, свободное владение государственным языком.

Профессиональные знания:

Конституция Украины, Закон Украины «О государственной службе», Закон Украины «О предотвращении коррупции», Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей», другие законодательные акты, бюджетное и процессуальное законодательство, навыки деловой переписки и знание общих правил делопроизводства, опытный пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Личные качества:

порядочность (добросовестность),

умение работать самостоятельно и в команде,

инициативность,

коммуникабельность,

стрессоустойчивость.

Условия работы:

государственная служба,

работа в дружном коллективе,

стабильные и прозрачные условия оплаты труда,

социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством,

профессиональное развитие и обучение, официальное трудоустройство.

Оплата труда:

должностной оклад – 22 451 грн,

надбавки, доплаты, премии и компенсации в соответствии с Законом Украины «О государственной службе».

Должностные обязанности:

сбор, обобщение и анализ информации по вопросам планирования фонда заработной платы судов и учреждений;

подготовка проектов ответов на запросы распорядителей бюджетных средств нижнего уровня;

подготовка предложений по приближению бюджетных назначений по расходам на оплату труда между распорядителями бюджетных средств нижнего уровня;

разработка методологии определения потребности в планировании расходов фонда заработной платы судов и учреждений, предоставление консультаций по указанному вопросу;

участие в подготовке предложений к бюджетной декларации и бюджетному запросу ГСА Украины в части формирования фонда заработной платы судов и учреждений;

осуществление распределения бюджетных ассигнований фонда заработной платы судов, органов и учреждений системы правосудия;

подготовка предложений по корректировке фонда заработной платы судов, органов и учреждений системы правосудия;

выполнение других заданий руководства в пределах компетенции Отдела.

Условия отбора и назначения: назначение на должность срочное, по результатам собеседования, до назначения на эту должность победителя конкурса, но не более чем на 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения.

Контактное лицо:

заместитель директора департамента финансово-экономической деятельности, бухгалтерского учета и отчетности – начальник планово-финансового управления Заболотная Елена Васильевна, тел. 044-277-76-41,

электронная почта: [email protected] (для подачи резюме кандидатами на должность).

Главный специалист отдела организационного обеспечения и контроля Государственной судебной администрации Украины

Требования к кандидату: гражданство Украины, высшее образование не ниже степени бакалавра или младшего бакалавра, свободное владение государственным языком.

Профессиональные знания: законодательство/процессуальное законодательство, ведение деловой переписки и знание общих правил делопроизводства, опытный пользователь ПК.

Личные качества: ориентация на достижение результата, коммуникабельность, способность работать в команде.

Условия: государственная служба, полная занятость, работа в дружном коллективе, социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством.

Оплата труда:

должностной оклад – 17 270 грн,

надбавки, доплаты, премии и компенсации в соответствии с Законом Украины «О государственной службе».

Должностные обязанности:

осуществление комплексных мероприятий по вопросам организации и проведения заседаний, совещаний, встреч, других официальных мероприятий в пределах ГСА Украины;

подготовка повесток дня, материалов по вопросам повестки дня заседания и составление протоколов;

составление протоколов и обеспечение ознакомления с ними соответствующих лиц;

подготовка аналитических материалов для докладов Главы ГСА Украины по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

предоставление предложений руководству Отдела по организации и проведению заседаний, совещаний, встреч и т.д.;

осуществление цифровой обработки документов, обеспечение оформления и доведения в установленном порядке до руководства ГСА Украины, структурных подразделений срочной корреспонденции;

передача оригиналов входящей корреспонденции руководству ГСА Украины и структурным подразделениям;

осуществление систематического анализа объема корреспонденции ГСА Украины, составление и проведение обзорного анализа за соответствующие периоды;

предоставление специалистам органов судебной системы методологической, практической помощи и консультативной поддержки;

осуществление мероприятий по организации работы архива ГСА Украины, обеспечение надлежащего порядка хранения, использования архивных документов, их передачи на постоянное хранение в Государственный архив;

выполнение других поручений начальника Отдела.

Условия отбора и назначения: назначение на должность срочное, по результатам собеседования, до назначения на эту должность победителя конкурса, но не более чем на 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения.

Контактное лицо:

начальник отдела организационного обеспечения и контроля Качан Галина Ивановна, тел. 044-277-76-15,

электронная почта: [email protected] (для подачи резюме кандидатами на должность).

