Оклады от 17 до 22 тысяч гривен — ГСА сообщила о наличии вакантных должностей

Государственная судебная администрация ищет трех специалистов.
Государственная судебная администрация Украины сообщила о наличии трех вакантных должностей — главного специалиста отдела организационного обеспечения и контроля ГСА и главного специалиста отдела планирования фонда заработной платы судов и учреждений планово-финансового управления (две должности).
Главный специалист отдела планирования фонда заработной платы судов и учреждений планово-финансового управления
Требования к кандидату: гражданство Украины, высшее образование не ниже степени бакалавра или младшего бакалавра, свободное владение государственным языком.
Профессиональные знания:
Конституция Украины, Закон Украины «О государственной службе», Закон Украины «О предотвращении коррупции», Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей», другие законодательные акты, бюджетное и процессуальное законодательство, навыки деловой переписки и знание общих правил делопроизводства, опытный пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
Личные качества:
- порядочность (добросовестность),
- умение работать самостоятельно и в команде,
- инициативность,
- коммуникабельность,
- стрессоустойчивость.
Условия работы:
- государственная служба,
- работа в дружном коллективе,
- стабильные и прозрачные условия оплаты труда,
- социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством,
- профессиональное развитие и обучение, официальное трудоустройство.
Оплата труда:
- должностной оклад – 22 451 грн,
- надбавки, доплаты, премии и компенсации в соответствии с Законом Украины «О государственной службе».
Должностные обязанности:
- сбор, обобщение и анализ информации по вопросам планирования фонда заработной платы судов и учреждений;
- подготовка проектов ответов на запросы распорядителей бюджетных средств нижнего уровня;
- подготовка предложений по приближению бюджетных назначений по расходам на оплату труда между распорядителями бюджетных средств нижнего уровня;
- разработка методологии определения потребности в планировании расходов фонда заработной платы судов и учреждений, предоставление консультаций по указанному вопросу;
- участие в подготовке предложений к бюджетной декларации и бюджетному запросу ГСА Украины в части формирования фонда заработной платы судов и учреждений;
- осуществление распределения бюджетных ассигнований фонда заработной платы судов, органов и учреждений системы правосудия;
- подготовка предложений по корректировке фонда заработной платы судов, органов и учреждений системы правосудия;
- выполнение других заданий руководства в пределах компетенции Отдела.
Условия отбора и назначения: назначение на должность срочное, по результатам собеседования, до назначения на эту должность победителя конкурса, но не более чем на 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения.
Контактное лицо:
- заместитель директора департамента финансово-экономической деятельности, бухгалтерского учета и отчетности – начальник планово-финансового управления Заболотная Елена Васильевна, тел. 044-277-76-41,
- электронная почта: [email protected] (для подачи резюме кандидатами на должность).
Главный специалист отдела организационного обеспечения и контроля Государственной судебной администрации Украины
Требования к кандидату: гражданство Украины, высшее образование не ниже степени бакалавра или младшего бакалавра, свободное владение государственным языком.
Профессиональные знания: законодательство/процессуальное законодательство, ведение деловой переписки и знание общих правил делопроизводства, опытный пользователь ПК.
Личные качества: ориентация на достижение результата, коммуникабельность, способность работать в команде.
Условия: государственная служба, полная занятость, работа в дружном коллективе, социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством.
Оплата труда:
- должностной оклад – 17 270 грн,
- надбавки, доплаты, премии и компенсации в соответствии с Законом Украины «О государственной службе».
Должностные обязанности:
- осуществление комплексных мероприятий по вопросам организации и проведения заседаний, совещаний, встреч, других официальных мероприятий в пределах ГСА Украины;
- подготовка повесток дня, материалов по вопросам повестки дня заседания и составление протоколов;
- составление протоколов и обеспечение ознакомления с ними соответствующих лиц;
- подготовка аналитических материалов для докладов Главы ГСА Украины по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;
- предоставление предложений руководству Отдела по организации и проведению заседаний, совещаний, встреч и т.д.;
- осуществление цифровой обработки документов, обеспечение оформления и доведения в установленном порядке до руководства ГСА Украины, структурных подразделений срочной корреспонденции;
- передача оригиналов входящей корреспонденции руководству ГСА Украины и структурным подразделениям;
- осуществление систематического анализа объема корреспонденции ГСА Украины, составление и проведение обзорного анализа за соответствующие периоды;
- предоставление специалистам органов судебной системы методологической, практической помощи и консультативной поддержки;
- осуществление мероприятий по организации работы архива ГСА Украины, обеспечение надлежащего порядка хранения, использования архивных документов, их передачи на постоянное хранение в Государственный архив;
- выполнение других поручений начальника Отдела.
Условия отбора и назначения: назначение на должность срочное, по результатам собеседования, до назначения на эту должность победителя конкурса, но не более чем на 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения.
Контактное лицо:
- начальник отдела организационного обеспечения и контроля Качан Галина Ивановна, тел. 044-277-76-15,
- электронная почта: [email protected] (для подачи резюме кандидатами на должность).
