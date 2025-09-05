У МЗС відреагували на пропозицію Путіна провести зустріч із Зеленським у Москві

У МЗС назвали пропозицію Путіна провести зустріч у Москві несерйозною та заявили: щонайменше, сім країн уже готові прийняти переговори України й РФ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пропозиція очільника Кремля Володимира Путіна провести зустріч із Президентом України у Москві є несерйозною. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

За його словами, запрошення до Москви свідчить лише про те, що Росії уникає реальної зустрічі.

«Ми доносимо це до наших партнерів, зокрема і до американської сторони», — наголосив Тихий.

У МЗС наголосили, що щонайменше сім країн уже готові прийняти зустріч України та РФ.

Зазначимо, що Президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що європейська команда вирушить до Вашингтона для спільної з американськими партнерами роботи над пакетом санкцій. За його словами, йдеться як про прямі, так і про вторинні санкції проти Росії та тих, хто допомагає їй.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.