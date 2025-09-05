В МИД отреагировали на предложение Путина провести встречу с Зеленским в Москве

В МИД назвали предложение Путина провести встречу в Москве несерьезной и заявили: по меньшей мере, семь стран уже готовы принять переговоры Украины и РФ.

Предложение главы Кремля Владимира Путина провести встречу с Президентом Украины в Москве является несерьезным. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

По его словам, приглашение в Москву свидетельствует лишь о том, что Россия избегает реальной встречи.

«Мы доносим это до наших партнеров, в частности и до американской стороны», — подчеркнул Тихий.

В МИД отметили, что как минимум семь стран уже готовы принять встречу Украины и РФ.

Отметим, что Президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что европейская команда отправится в Вашингтон для совместной с американскими партнерами работы над пакетом санкций. По его словам, речь идет как о прямых, так и о вторичных санкциях против России и тех, кто ей помогает.

