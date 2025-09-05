Практика судів
  1. В Україні

Фіцо пояснив, чому Словаччина не може відігравати провідну роль у наданні гарантій безпеки Україні

19:16, 5 вересня 2025
Словаччина підтримує безпекові гарантії для України та прагне справедливого миру.
Словаччина, як невелика держава, не може відігравати провідну роль у наданні гарантій безпеки Україні, але підтримує всі ініціативи, спрямовані на досягнення миру. Про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді.

«Словаччина як мала країна не може відігравати найважливішу роль, але ми підтримуємо всі ініціативи, які можуть привести до настання миру», – додав Роберт Фіцо.

Крім того, Словаччина готова співпрацювати з Україною у форматі коаліції укриттів, передусім ідеться про школи та садочки. Міністри мають забезпечити відповідні результати.

Фіцо наголосив, що бажає Україні справедливого миру та «хорошої європейської перспективи», запропонувавши поділитися досвідом словацького уряду на цьому шляху.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, під час якої сторони обговорили ключові теми двосторонніх відносин та співпраці в регіоні.

Україна війна Словаччина

