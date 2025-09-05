Практика судов
  1. В Украине

Фицо объяснил, почему Словакия не может играть ведущую роль в предоставлении гарантий безопасности Украине

19:16, 5 сентября 2025
Словакия поддерживает гарантии безопасности для Украины и стремится к справедливому миру.
Фицо объяснил, почему Словакия не может играть ведущую роль в предоставлении гарантий безопасности Украине
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Словакия, как небольшое государство, не может играть ведущую роль в предоставлении гарантий безопасности Украине, но поддерживает все инициативы, направленные на достижение мира. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде.

«Словакия как малая страна не может играть самую важную роль, но мы поддерживаем все инициативы, которые могут привести к наступлению мира», – добавил Роберт Фицо.

Кроме того, Словакия готова сотрудничать с Украиной в формате коалиции укрытий, прежде всего речь идет о школах и детских садах. Министры должны обеспечить соответствующие результаты.

Фицо подчеркнул, что желает Украине справедливого мира и «хорошей европейской перспективы», предложив поделиться опытом словацкого правительства на этом пути.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо, в ходе которой стороны обсудили ключевые темы двусторонних отношений и сотрудничества в регионе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина война Словакия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судьям необходимо повысить размер судейского вознаграждения, потому что инфляция «съедает» доходы судей – Станислав Кравченко

Вопрос соответствия размера судейского вознаграждения реалиям сегодняшнего дня, 12 сентября рассмотрит Пленум Верховного Суда.

Военнослужащих не смогут освободить по малозначительности за неосторожное повреждение военного имущества — комитет рекомендовал законопроект

Законопроект предусматривает, что за военные административные правонарушения не смогут освободить по малозначительности.

Кто будет отбирать судей Специализированного окружного административного суда и его апелляционной инстанции – иностранные эксперты и что о них известно

Большинство иностранных экспертов хорошо известны в Украине, однако к результатам их деятельности есть вопросы.

Начальник областного ТЦК будет отвечать за согласование массовых мероприятий в Тернопольской области

За согласование митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий в Тернопольской области будет отвечать начальник областного ТЦК — областная госадминистрация.

Судье Лычаковского райсуда Львова Юрию Билоусу вручили подозрение по фактам взятки и недекларирования имущества на 7,5 млн грн

Используя свои связи, судья обеспечил освобождение своего родственника из помещения ТЦК без принятия решения о его мобилизации в ряды ВСУ и лично доставил его во Львов — Офис Генпрокурора.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді