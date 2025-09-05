Фицо объяснил, почему Словакия не может играть ведущую роль в предоставлении гарантий безопасности Украине

Словакия поддерживает гарантии безопасности для Украины и стремится к справедливому миру.

Словакия, как небольшое государство, не может играть ведущую роль в предоставлении гарантий безопасности Украине, но поддерживает все инициативы, направленные на достижение мира. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде.

«Словакия как малая страна не может играть самую важную роль, но мы поддерживаем все инициативы, которые могут привести к наступлению мира», – добавил Роберт Фицо.

Кроме того, Словакия готова сотрудничать с Украиной в формате коалиции укрытий, прежде всего речь идет о школах и детских садах. Министры должны обеспечить соответствующие результаты.

Фицо подчеркнул, что желает Украине справедливого мира и «хорошей европейской перспективы», предложив поделиться опытом словацкого правительства на этом пути.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо, в ходе которой стороны обсудили ключевые темы двусторонних отношений и сотрудничества в регионе.

