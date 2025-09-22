Практика судів
Володимир Зеленський підписав законопроект про спецправила для резидентів Defense City

11:05, 22 вересня 2025
Президент підписав закон, який створює сприятливі умови для діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу та підвищує обороноздатність України.
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4578-IX (законопроект 13421 від 25.06.2025), спрямований на підтримку підприємств оборонно-промислового комплексу та посилення обороноздатності держави.

Документ спрощує митні процедури для підприємств ОПК, Збройних Сил та інших силових структур під час імпорту, тимчасового ввезення чи переробки оборонних товарів.

Очікується, що це дозволить швидше доставляти зброю, техніку та комплектуючі, мінімізує бюрократичні затримки та сприятиме збільшенню виробництва.

Окремо закон запроваджує спеціальні правила для резидентів індустріального парку «Defense City».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що голова податкового комітету Данило Гетманцев зазначив, йдеться про те, щоб «зробити вітчизняний ОПК Great Again».

Отже, законопроектами 13420 та 13421 запроваджується правовий режим Defence City, який діятиме до 1 січня 2036 року – але не пізніше року вступу України до ЄС.

Замість Переліку підприємств ОПК передбачається Реєстр Defence City, ведення якого забезпечуватиме Міністерство оборони.

Ці підприємства-резиденти Defence City отримають:

- податкові пільги:

  • звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування
  • звільнення від земельного податку
  • звільнення від податку на нерухомість
  • звільнення від екологічного податку

- спрощення митних процедур

- спрощений експортний контроль для товарів військового призначення (без отримання повноважень)

- можливість встановлення Нацбанком особливостей валютного нагляду та валютних операцій

- підтримка у процесі релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей ОПК.

Вимоги до резидентів Defence City, процедури та підстави надання, припинення та втрати цього статусу, а також порядок контролю будуть регулюватися Законом «Про національну безпеку України».

Частка кваліфікованого доходу резидента Defence City має становити не менше 75% загального доходу (крім суб'єктів літакобудування, для яких – не менше 50%).

Раніше «Судово-юридична газета» описувала деталі законопроекту про Defence City, прийнятого в першому читанні.

