Які професії найбільш затребувані в Україні

Підсобні робітники, водії та продавці очолюють список вакансій.

З початку 2025 року Державна служба зайнятості України запропонувала 309 тисяч вакансій, завдяки чому 238 тисяч осіб знайшли постійну чи тимчасову роботу або відкрили власний бізнес.

Найбільшим попитом серед роботодавців користуються підсобні робітники — 15 тисяч запитів. Ці працівники виконують допоміжні завдання на виробництвах, будівництві чи складах, не потребуючи спеціальної підготовки. Водночас охочих працювати на таких посадах більше — 18 тисяч резюме. На другому місці — водії автотранспортних засобів із 13 тисячами вакансій проти 10,6 тисячі шукачів. Третю позицію посідає продавець продовольчих товарів із 13 тисячами пропозицій і 20 тисячами претендентів.

Четверте місце займає продавець-консультант (9 тисяч вакансій, 11 тисяч шукачів), а п’ятірку замикає кухар (8,7 тисячі пропозицій, 12 тисяч охочих). Далі йдуть прибиральники службових приміщень (8 тисяч вакансій, 10,5 тисячі шукачів), бухгалтери (6,7 тисячі пропозицій, 9 тисяч претендентів), вчителі загальної середньої освіти (4,7 тисячі вакансій, 7 тисяч шукачів), швачки (4,6 тисячі пропозицій, 3,9 тисячі охочих) і медичні сестри/брати (4,5 тисячі вакансій, 6,7 тисячі претендентів).

Рідкісні професії, такі як завідувач оранжереї, бандурист, готувач шампанського чи ведучий дискотеки, з’являються вкрай рідко — лише по одному запиту від роботодавців.

