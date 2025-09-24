Практика судів
  1. В Україні

Які професії найбільш затребувані в Україні

00:06, 24 вересня 2025
Підсобні робітники, водії та продавці очолюють список вакансій.
Які професії найбільш затребувані в Україні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З початку 2025 року Державна служба зайнятості України запропонувала 309 тисяч вакансій, завдяки чому 238 тисяч осіб знайшли постійну чи тимчасову роботу або відкрили власний бізнес.

Найбільшим попитом серед роботодавців користуються підсобні робітники — 15 тисяч запитів. Ці працівники виконують допоміжні завдання на виробництвах, будівництві чи складах, не потребуючи спеціальної підготовки. Водночас охочих працювати на таких посадах більше — 18 тисяч резюме. На другому місці — водії автотранспортних засобів із 13 тисячами вакансій проти 10,6 тисячі шукачів. Третю позицію посідає продавець продовольчих товарів із 13 тисячами пропозицій і 20 тисячами претендентів.

Четверте місце займає продавець-консультант (9 тисяч вакансій, 11 тисяч шукачів), а п’ятірку замикає кухар (8,7 тисячі пропозицій, 12 тисяч охочих). Далі йдуть прибиральники службових приміщень (8 тисяч вакансій, 10,5 тисячі шукачів), бухгалтери (6,7 тисячі пропозицій, 9 тисяч претендентів), вчителі загальної середньої освіти (4,7 тисячі вакансій, 7 тисяч шукачів), швачки (4,6 тисячі пропозицій, 3,9 тисячі охочих) і медичні сестри/брати (4,5 тисячі вакансій, 6,7 тисячі претендентів).

Рідкісні професії, такі як завідувач оранжереї, бандурист, готувач шампанського чи ведучий дискотеки, з’являються вкрай рідко — лише по одному запиту від роботодавців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

вакансії

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд: те, що закон про порядок виїзду з України громадян не містить обмежень права вільно залишати Україну в умовах воєнного стану, не означає, що такі обмеження не можуть застосовуватися на підставі спеціальних законів

Верховний Суд вказав, що на підставі спеціальних законів можуть застосовуватися обмеження права громадян на виїзд з України, навіть якщо Закон «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» таких обмежень прямо не містить.

ЄСПЛ прийняв запит Верховного Суду щодо права монахині користуватися келією монастиря, яку вона залишила внаслідок конфлікту

Велика Палата Верховного Суду запитала у ЄСПЛ, чи поширюється юрисдикція національного суду на спори щодо права колишньої монахині на користування приміщеннями монастиря, яке припинено внаслідок залишення монахинею спірного приміщення через конфлікт і розбіжності в поглядах з очільниками релігійної організації.

На 2026 рік Україні потрібно знайти ще 18 млрд доларів – голова бюджетного комітету Роксолана Підласа

Непокрита потреба в обсягах зовнішньої допомоги наразі стосується лише 2026 року і складає $18,1 млрд.

е-ТЦК, е-кабінет бізнесу для обліку військовозобов’язаних та Космічні сили – що Кабмін пропонує у своїй програмі щодо мобілізації та оборони

Уряд планує змінити порядок бронювання та положення про ВЛК, а також запровадити електронний кабінет підприємства для ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних.

Реєстраційні дії з нерухомістю будуть підтверджуватися електронним підписом у Дії: уряд подав до Ради програму діяльності Кабміну

е-Суд, е-Акциз, реєстраційні дії з майном державний реєстратор буде підтверджувати віддаленим підписом у «Дії», автоматичне стягнення коштів боржників – що пропонує Кабмін у поданій до Верховної Ради програмі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тарас Бисага
    Тарас Бисага
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Лариса Татарчук
    Лариса Татарчук
    голова Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Олена Осіпова
    Олена Осіпова
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Антон Рупак
    Антон Рупак
    суддя Вінницького апеляційного суду