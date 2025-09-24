Практика судов
Какие профессии наиболее востребованы в Украине

00:06, 24 сентября 2025
Помощники рабочих, водители и продавцы возглавляют список вакансий.
С начала 2025 года Государственная служба занятости Украины предложила 309 тысяч вакансий, благодаря чему 238 тысяч человек нашли постоянную или временную работу или открыли собственный бизнес.

Наибольшим спросом среди работодателей пользуются подсобные рабочие — 15 тысяч запросов. Эти работники выполняют вспомогательные задачи на производствах, строительстве или складах, не требуя специальной подготовки. В то же время желающих работать на таких должностях больше — 18 тысяч резюме. На втором месте — водители автотранспортных средств с 13 тысячами вакансий против 10,6 тысячи соискателей. Третье место занимает продавец продовольственных товаров с 13 тысячами предложений и 20 тысячами претендентов.

Четвертое место занимает продавец-консультант (9 тысяч вакансий, 11 тысяч соискателей), а пятерку замыкает повар (8,7 тысячи предложений, 12 тысяч желающих). Далее идут уборщики служебных помещений (8 тысяч вакансий, 10,5 тысячи соискателей), бухгалтеры (6,7 тысячи предложений, 9 тысяч соискателей), учителя общего среднего образования (4,7 тысячи вакансий, 7 тысяч соискателей), швеи (4,6 тысячи предложений, 3,9 тысячи соискателей) и медицинские сестры/братья (4,5 тысячи вакансий, 6,7 тысячи соискателей).

Редкие профессии, такие как заведующий оранжереей, бандурист, приготовщик шампанского или ведущий дискотеки, появляются крайне редко — только по одному запросу от работодателей.

