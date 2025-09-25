В СБУ заявили, що обшуки в Укрзалізниці не пов'язані з «тиском» на НАБУ

Обшуки СБУ стосуються зловживань в сфері вантажних перевезень на Укрзалізниці , — зазначили в СБУ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета», 25 вересня НАБУ повідомило про обшуки СБУ у колишніх детективів Антикорупційного бюро.

В СБУ підтвердили обшуки та зазначили, що вони не пов'язані з "тиском" на НАБУ. Раніше таке припущення зробили в НАБУ, адже працівники "Укрзалізниці", яких стосуються слідчі дії, є колишніми детективами Бюро.

Як повідомляється, СБУ розпочала низку обшуків у кримінальному провадженні про зловживання у сфері вантажних перевезень на "Укрзалізниці".

Вказується, що слідчо-оперативні заходи проходять виключно у посадовців "Укрзалізниці" та приватних підприємців, які є фігурантами кримінального провадження.

"Обшуки у посадовців Укрзалізниці не пов'язані із "тиском на незалежність антикорупційних інституцій", про що сьогодні заявили їхні представники", - розповіли в СБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила низку працівників НАБУ.

Так, Служба безпеки України, Офіс Генпрокурора і ДБР викрили заступника керівника одного з підрозділів детективів НАБУ на недостовірному декларуванні та приховуванні нерухомості. За матеріалами справи, він намагався приховати нерухомість, яку він придбав під час повномасштабного вторгнення, але зареєстрував на підставну особу і не вказав у своїй декларації.

Раніше СБУ оприлюднила нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магомедрасулова, який підозрюється в торгівлі з РФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.