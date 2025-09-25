В СБУ заявили, что обыски в Укрзализныце не связаны с «давлением» на НАБУ

Обыски СБУ касаются злоупотреблений в сфере грузовых перевозок на Укрзализныце, - отметили в СБУ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как писала «Судебно-юридическая газета», 25 сентября НАБУ сообщило об обысках СБУ у бывших детективов Антикоррупционного бюро.

В СБУ подтвердили обыски и отметили, что они не связаны с "давлением" на НАБУ. Ранее такое предположение сделало НАБУ, ведь работники "Укрзализныци", относящиеся к следственным действиям, являются бывшими детективами Бюро.

Как сообщается, СБУ начала ряд обысков в уголовном производстве о злоупотреблениях в сфере грузовых перевозок на "Укрзализныце".

Указывается, что следственно-оперативные мероприятия проходят исключительно у должностных лиц "Укрзализныци" и частных предпринимателей, которые являются фигурантами уголовного производства.

"Обыски у должностных лиц Укрзализныци не связаны с "давлением на независимость антикоррупционных институций", о чем сегодня заявили их представители", - рассказали в СБУ.

Напомним, ранее СБУ разоблачила ряд работников НАБУ.

Напомним, Служба безопасности Украины, Офис Генпрокурора и ГБР разоблачили заместителя руководителя одного из подразделений детективов НАБУ в недостоверном декларировании и сокрытии недвижимости.

По материалам дела, он пытался скрыть недвижимость, которую он приобрел во время полномасштабного вторжения, но зарегистрировал на подставное лицо и не указал в своей декларации.

Ранее СБУ обнародовала новые доказательства по делу высокопоставленного чиновника НАБУ Магомедрасулова, подозреваемого в торговле с РФ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.