У Києві з власниками гучних авто і мотоциклів проводитимуть інформаційно-комунікативні заходи

Інформаційно-комунікативні заходи будуть спрямовані на заохочення власників до зменшення використання у Києві транспортних засобів, технічні особливості яких можуть мати негативний вплив на психоемоційний стан жителів столиці.

Київська влада планує проводити інформаційно-комунікативні заходи із власниками гучних транспортних засобів. Це крок спрямований на заохочення зменшення користування ними в столиці.

«Неодноразові звернення до Головного управління Національної поліції у місті Києві та Управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції засвідчили відсутність у правоохоронних органів дієвого механізму притягнення до відповідальності за відповідні правопорушення до ухвалення Верховною Радою України необхідних законодавчих змін», - відповів мер столиці Віталія Кличка на петицію.

Також у мерії заявили, що зважаючи на те, що одним з пріоритетів міської влади є забезпечення комфортних умов життєдіяльності мешканців та гостей столиці, а також попри законодавчі обмеження повноважень органу місцевого самоврядування у відповідній сфері, Департаментом суспільних комунікацій міста Києва та Департаментом транспортної інфраструктури міста Києва вживатимуться інформаційно-комунікативні заходи, спрямовані на заохочення власників до зменшення використання у місті Києві транспортних засобів, технічні особливості яких потенційно можуть мати негативний вплив на психоемоційний стан мешканців.

Як відомо, у червні петиція на сайті Київради із закликом обмежити гучність вихлопних систем транспортних засобів у столиці набрала необхідну для розгляду кількість голосів. У відповідь у Київській владі поскаржилися, що у правоохоронних органів відсутній дієвий механізм притягнення до відповідальності за пересування на автомобілях, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів «прямострум» та інші вихлопні системи, де немає шумопоглинача.

3 вересня чергова петиція на сайті Київради із закликом заборонити їздити по столиці мотоциклам і автомобілям з гучними двигунами набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

