В Киеве с владельцами шумных авто и мотоциклов будут проводить информационно-коммуникативные мероприятия

Информационно-коммуникативные мероприятия будут направлены на поощрение владельцев к уменьшению использования в Киеве транспортных средств, технические особенности которых могут негативно влиять на психоэмоциональное состояние жителей столицы.

Киевские власти планируют проводить информационно-коммуникативные мероприятия с владельцами шумных транспортных средств. Этот шаг направлен на поощрение уменьшения их использования в столице.

«Неоднократные обращения в Главное управление Национальной полиции в городе Киеве и Управление патрульной полиции в городе Киеве Департамента патрульной полиции подтвердили отсутствие у правоохранительных органов действенного механизма привлечения к ответственности за соответствующие правонарушения до принятия Верховной Радой Украины необходимых законодательных изменений», – ответил мэр столицы Виталий Кличко на петицию.

Также в мэрии заявили, что учитывая, что одним из приоритетов городской власти является обеспечение комфортных условий жизнедеятельности жителей и гостей столицы, а также несмотря на законодательные ограничения полномочий органа местного самоуправления в соответствующей сфере, Департамент общественных коммуникаций города Киева и Департамент транспортной инфраструктуры города Киева будут принимать информационно-коммуникативные меры, направленные на поощрение владельцев к уменьшению использования в Киеве транспортных средств, технические особенности которых потенциально могут оказывать негативное влияние на психоэмоциональное состояние жителей.

Как известно, в июне петиция на сайте Киевсовета с призывом ограничить громкость выхлопных систем транспортных средств в столице набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. В ответ в киевской власти пожаловались, что у правоохранительных органов отсутствует действенный механизм привлечения к ответственности за передвижение на автомобилях, использующих в своей конструкции систему выпуска отработанных газов «прямоток» и другие выхлопные системы без шумоглушителя.

3 сентября очередная петиция на сайте Киевсовета с призывом запретить езду по столице мотоциклам и автомобилям с громкими двигателями набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

