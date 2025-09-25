Практика судов
  1. В Украине

В Киеве с владельцами шумных авто и мотоциклов будут проводить информационно-коммуникативные мероприятия

17:08, 25 сентября 2025
Информационно-коммуникативные мероприятия будут направлены на поощрение владельцев к уменьшению использования в Киеве транспортных средств, технические особенности которых могут негативно влиять на психоэмоциональное состояние жителей столицы.
В Киеве с владельцами шумных авто и мотоциклов будут проводить информационно-коммуникативные мероприятия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевские власти планируют проводить информационно-коммуникативные мероприятия с владельцами шумных транспортных средств. Этот шаг направлен на поощрение уменьшения их использования в столице.

«Неоднократные обращения в Главное управление Национальной полиции в городе Киеве и Управление патрульной полиции в городе Киеве Департамента патрульной полиции подтвердили отсутствие у правоохранительных органов действенного механизма привлечения к ответственности за соответствующие правонарушения до принятия Верховной Радой Украины необходимых законодательных изменений», – ответил мэр столицы Виталий Кличко на петицию.

Также в мэрии заявили, что учитывая, что одним из приоритетов городской власти является обеспечение комфортных условий жизнедеятельности жителей и гостей столицы, а также несмотря на законодательные ограничения полномочий органа местного самоуправления в соответствующей сфере, Департамент общественных коммуникаций города Киева и Департамент транспортной инфраструктуры города Киева будут принимать информационно-коммуникативные меры, направленные на поощрение владельцев к уменьшению использования в Киеве транспортных средств, технические особенности которых потенциально могут оказывать негативное влияние на психоэмоциональное состояние жителей.

Как известно, в июне петиция на сайте Киевсовета с призывом ограничить громкость выхлопных систем транспортных средств в столице набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. В ответ в киевской власти пожаловались, что у правоохранительных органов отсутствует действенный механизм привлечения к ответственности за передвижение на автомобилях, использующих в своей конструкции систему выпуска отработанных газов «прямоток» и другие выхлопные системы без шумоглушителя.

3 сентября очередная петиция на сайте Киевсовета с призывом запретить езду по столице мотоциклам и автомобилям с громкими двигателями набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Совет судей изложит замечания по положению о регулярном оценивании судьи его коллегами и общественными объединениями

ВККС планирует утвердить положение о регулярном оценивании судьи до 30 сентября.

Наказание в виде лишения воинского или специального звания может быть назначено независимо от связи преступления с должностью, – Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно связи наказания в виде лишения воинского, специального звания, ранга, чина или квалификационного класса с теми полномочиями, которые были использованы во время совершения преступления.

Верховный Суд может изменить позицию относительно допустимости доказательств, полученных обвинением в результате временного доступа к вещам и документам в другом уголовном производстве

Коллегия КУС ВС решила отступить от предыдущей позиции о недопустимости доказательств, полученных путем временного доступа к вещам и документам из другого уголовного производства, с которыми они не объединялись и из которых не выделялись.

Нарушение права на защиту не может быть «частичным» – ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание судье ВАКС Виктору Маслову, который запретил подозреваемому общаться «со всеми на свете»

Высший совет правосудия подтвердил наличие в действиях судьи ВАКС Виктора Маслова нарушения фундаментального права на защиту путем запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» и оставил в силе дисциплинарное взыскание.

В общении с международными партнерами нужно фокусироваться на срочной задаче – покрыть недостающие $18,1 млрд на 2026 год – Роксолана Пидласа

Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа отметила, что ЕС и странам G7 важно не только принять решение о формате поддержки Украины, но и принять его вовремя, чтобы у правительства не было проблем с ликвидностью и выполнением обязательств перед украинцами в I квартале 2026 года.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Джабурія
    Олександр Джабурія
    голова П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Анастасія Мороко
    Анастасія Мороко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Шляхова
    Олена Шляхова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду