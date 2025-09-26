Українцям нагадали, в який термін видається паспорт, який оформлюється вперше

Українцям роз’яснили питання термінів видачі паспорта.

Міграційна служба Дніпропетровської області нагадала, в який термін видається паспорт громадянина України, який оформлюється вперше.

Як зазначили у відомстві, паспорт, який оформлюється вперше, видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання.

«У випадках оформлення паспорта вперше особам, які досягли 18-річного віку, у зв'язку із проведенням процедури встановлення особи, строк оформлення паспорта продовжується до двох місяців, згідно з пунктом 43 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України», - заявили у міграційній службі.

