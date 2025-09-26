Украинцам напомнили, в какой срок выдается паспорт, который оформляется впервые

Украинцам разъяснили вопрос сроков выдачи паспорта.

Фото: dmsu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Миграционная служба Днепропетровской области напомнила, в какой срок выдается паспорт гражданина Украины, который оформляется впервые.

Как отметили в ведомстве, паспорт, который оформляется впервые, выдается не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты для его получения.

«В случаях оформления паспорта впервые лицам, достигшим 18-летнего возраста, в связи с проведением процедуры установления личности, срок оформления паспорта продлевается до двух месяцев, согласно пункту 43 Порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возврата государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины», – заявили в миграционной службе.

Ранее украинцам объяснили, какие документы нужно подавать, чтобы оформить новый заграничный паспорт вместо утраченного.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.