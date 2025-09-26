Практика судів
Комісію з азартних ігор США обікрали на $1,5 млн — слід веде в Україну

18:05, 26 вересня 2025
Правоохоронці викрили кібершахрайську схему, через яку з держустанови США було викрадено понад $1,5 млн.
Комісію з азартних ігор США обікрали на $1,5 млн — слід веде в Україну
Українські поліцейські спільно з правоохоронцями США викрили масштабну кібершахрайську схему, через яку з рахунків державної установи США було викрадено понад 1,5 млн доларів. Про це повідомляє Нацполіція.

Зловмисники створювали фішингові сайти, схожі на відомі онлайн-банкінги, та використовували шкідливе програмне забезпечення для відстеження натискань клавіш. Так вони отримували логіни та паролі клієнтів і здійснювали незаконні перекази коштів.

Серед жертв шахраїв опинилася Комісія з азартних ігор одного зі штатів США. Викрадені гроші легалізовували через фірми, що діяли під прикриттям «інвестиційних консультантів».

За запитом американських колег українські слідчі та кіберполіція провели обшуки у громадянина України, який розробляв сайти для відмивання коштів.

У нього вилучили комп’ютерну техніку, телефони, носії інформації та документи. Чоловіка вже допитано в межах кримінального провадження.

У США його дії кваліфіковані як відмивання грошових інструментів.

За це передбачено покарання у вигляді штрафу до 500 тисяч доларів або подвійної вартості майна, залученого до незаконної операції (залежно від того, що більше), або позбавлення волі строком до 20 років, або обидва покарання одночасно.

