Комісію з азартних ігор США обікрали на $1,5 млн — слід веде в Україну

Правоохоронці викрили кібершахрайську схему, через яку з держустанови США було викрадено понад $1,5 млн.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українські поліцейські спільно з правоохоронцями США викрили масштабну кібершахрайську схему, через яку з рахунків державної установи США було викрадено понад 1,5 млн доларів. Про це повідомляє Нацполіція.

Зловмисники створювали фішингові сайти, схожі на відомі онлайн-банкінги, та використовували шкідливе програмне забезпечення для відстеження натискань клавіш. Так вони отримували логіни та паролі клієнтів і здійснювали незаконні перекази коштів.

Серед жертв шахраїв опинилася Комісія з азартних ігор одного зі штатів США. Викрадені гроші легалізовували через фірми, що діяли під прикриттям «інвестиційних консультантів».

За запитом американських колег українські слідчі та кіберполіція провели обшуки у громадянина України, який розробляв сайти для відмивання коштів.

У нього вилучили комп’ютерну техніку, телефони, носії інформації та документи. Чоловіка вже допитано в межах кримінального провадження.

У США його дії кваліфіковані як відмивання грошових інструментів.

За це передбачено покарання у вигляді штрафу до 500 тисяч доларів або подвійної вартості майна, залученого до незаконної операції (залежно від того, що більше), або позбавлення волі строком до 20 років, або обидва покарання одночасно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.