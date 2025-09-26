Практика судов
Комиссию по азартным играм США обокрали на $1,5 млн — след ведет в Украину

18:05, 26 сентября 2025
Правоохранители разоблачили кибермошенническую схему, по которой из госучреждения США было похищено более $1,5 млн.
Комиссию по азартным играм США обокрали на $1,5 млн — след ведет в Украину
Украинские полицейские совместно с правоохранителями США раскрыли масштабную кибермошенническую схему, из-за которой со счетов государственного учреждения США было похищено более 1,5 млн долларов. Об этом сообщает Нацполиция.

Злоумышленники создавали фишинговые сайты, похожие на известные онлайн-банкинги, и использовали вредоносное программное обеспечение для отслеживания нажатий клавиш. Таким образом они получали логины и пароли клиентов и осуществляли незаконные переводы средств.

Среди жертв мошенников оказалась Комиссия по азартным играм одного из штатов США. Похищенные деньги легализовывались через фирмы, действовавшие под прикрытием «инвестиционных консультантов».

По запросу американских коллег украинские следователи и киберполиция провели обыски у гражданина Украины, который разрабатывал сайты для отмывания средств.

У него изъяли компьютерную технику, телефоны, носители информации и документы. Мужчину уже допрошено в рамках уголовного производства.

В США его действия квалифицированы как отмывание денежных инструментов.

За это предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 тысяч долларов или двойной стоимости имущества, вовлеченного в незаконную операцию (в зависимости от того, что больше), либо лишения свободы сроком до 20 лет, либо оба наказания одновременно.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
