Тимчасово виконувати обов’язки голови Дніпропетровської ОВА замість Лисака буде Владислав Гайваненко

Замість Сергія Лисака Дніпропетровську ОВА тимчасово очолюватиме його заступник Владислав Гайваненко.

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський створив військову адміністрацію в Одесі та призначив її головою Сергія Лисака, який раніше очолював Дніпропетровську ОВА.

Тимчасово обов'язки голови Дніпропетровської ОВА буде виконувати його заступник Владислав Гайваненко. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

За інформацією з відкритих джерел, Владислав Гайваненко працює у системі Дніпропетровської обласної державної адміністрації вже кілька років. До цього він мав досвід роботи у правоохоронних органах. У 2025 році був призначений заступником голови Дніпропетровської ОДА.

