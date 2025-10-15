Временно исполнять обязанности главы Днепропетровской ОВА вместо Лысака будет Владислав Гайваненко

Вместо Сергея Лысака в Днепропетровске ОВА будет временно возглавлять его заместитель Владислав Гайваненко.

Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский создал военную администрацию в Одессе и назначил ее главой Сергея Лысака, ранее возглавлявшего Днепропетровскую ОВА.

Временно обязанности главы Днепропетровской ОВА будет выполнять его заместитель Владислав Гайваненко. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

По информации из открытых источников, Владислав Гайваненко работает в системе Днепропетровской облгосадминистрации уже несколько лет. До этого у него был опыт работы в правоохранительных органах. В 2025 году был назначен заместителем главы Днепропетровской ОГА.

