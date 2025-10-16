Практика судів
Ігор Коваль став виконуючим обов'язки мера Одеси

11:54, 16 жовтня 2025
Обов’язки мера Одеси перейшли до секретаря міськради Ігоря Коваля.
Фото: suspilne.media
Тимчасовим виконувачем міського голови Одеси став секретар міськради Ігор Коваль. Він замінив на посаді Геннадія Труханова, якого Президент Володимир Зеленський позбавив громадянства через наявності російського паспорта.

Про призначення Коваля повідомила Одеська міська рада.

У документі зазначено, що рішення ухвалено на підставі частини другої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка передбачає, що в разі дострокового припинення повноважень або відсутності міського голови його обов’язки виконує секретар міської ради.

Раніше у ЦВК пояснили, коли повноваження мера Одеси Труханова вважатимуться припиненими.

Також повідомлялося, що Президент створив військову адміністрацію в Одесі та призначив її головою Сергія Лисака, який раніше очолював Дніпропетровську ОВА.

Одеса

