Игорь Коваль стал исполняющим обязанности мэра Одессы

Обязанности мэра Одессы перешли к секретарю горсовета Игорю Ковалю.

Фото: suspilne.media

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Временно исполняющим обязанности городского головы Одессы стал секретарь городского совета Игорь Коваль. Он заменил на должности Геннадия Труханова, якого Президент Владимир Зеленский лишил гражданства из-за наличия российского паспорта.

О назначении Коваля сообщила Одесская городская рада.

В документе указано, что решение принято на основании части второй статьи 42 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», которая предусматривает, что в случае досрочного прекращения полномочий или отсутствия городского головы его обязанности исполняет секретарь городского совета.

Ранее в ЦИК объяснили, когда полномочия мэра Одессы Труханова будут считаться прекращенными.

Также сообщалось, что Президент создал военную администрацию в Одессе и назначил ее главой Сергея Лысака, ранее возглавлявшего Днепропетровскую ОВА.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.