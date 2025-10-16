Практика судів
  1. В Україні

Мера Вишгорода Олексія Момота відсторонили на місяць через справу про бюджетні махінації

19:54, 16 жовтня 2025
Олексій Момот підозрюється у збитках на понад 6,6 млн грн.
Мера Вишгорода Олексія Момота відсторонили на місяць через справу про бюджетні махінації
Фото: Суспільне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Святошинський районний суд Києва відсторонив мера Вишгорода Олексія Момота від виконання обов’язків на один місяць у зв’язку з підозрою в привласненні бюджетних коштів, повідомляє «Суспільне».

Розгляд питання про відсторонення розпочався 15 жовтня. Прокурор наполягав, що перебування Момота на посаді може дозволити йому впливати на свідків і знищувати документи, які є у розпорядженні Вишгородської міської ради.

Олексій Момот відкинув звинувачення, наголосивши, що його відсторонення негативно вплине на роботу громади. «Я голова комісії з екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вона відповідає за ліквідацію надзвичайного стану. Він настає після ворожих обстрілів. На жаль, у Вишгороді десятки будинків постраждали. Я координую роботу всіх комунальників, усіх підприємств, залучених до ліквідації наслідків», – пояснив він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», міському голові Вишгорода та керівнику підрядної організації висунуто підозру за двома епізодами: завищення вартості закупівлі техніки та оплата невиконаних робіт із днопоглиблення. Орієнтовні збитки — понад 6,6 млн грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мер підозрюваний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Пристрій для таємного прослуховування знайшли прямо у залі судових засідань

Засіб для негласного отримання інформації виявили під час заміни акумуляторної батареї пристрою безперебійного живлення.

Безперервний потік законопроектів, що реформують судову владу, шкодить суспільній довірі – Венеційська комісія

Постійна інституційна нестабільність, коли реформи слідують за змінами політичної влади, також може бути шкідливою для суспільної довіри до судової влади як незалежної та неупередженої інституції, підкреслює Венеційська комісія.

Посилання на воєнний стан не звільняє орган місцевого самоврядування від обов’язку захищати культурну спадщину: позиція Верховного Суду

Розроблення історико-архітектурного опорного плану є обов’язковим для населених пунктів, внесених до Списку історичних населених місць України.

Для створення Офісу Військового омбудсмана доведеться пройти низку бюрократичних процедур, тому можливі затримки з опрацюванням скарг

Ольга Решетилова попередила, що зараз Офісу Військового омбудсмана потрібно пройти низку бюрократичних процедур: реєстрацію юрособи, спецперевірки кандидатів, створення бланків, печаток, реєстрації в системах документообігу, затвердити штат, тому у цей транзитний період можуть спостерігатися затримки з опрацюванням звернень і скарг.

Венеційська комісія рекомендувала обмежити право подавати скарги на суддів та скасувати направлення до НШСУ як захід відповідальності

Венеційська комісія також рекомендувала установити вичерпний перелік відомостей, які може запитувати ВККС у межах перевірки доброчесності судді.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    суддя Черкаського апеляційного суду