Мера Вишгорода Олексія Момота відсторонили на місяць через справу про бюджетні махінації

Олексій Момот підозрюється у збитках на понад 6,6 млн грн.

Фото: Суспільне

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Святошинський районний суд Києва відсторонив мера Вишгорода Олексія Момота від виконання обов’язків на один місяць у зв’язку з підозрою в привласненні бюджетних коштів, повідомляє «Суспільне».

Розгляд питання про відсторонення розпочався 15 жовтня. Прокурор наполягав, що перебування Момота на посаді може дозволити йому впливати на свідків і знищувати документи, які є у розпорядженні Вишгородської міської ради.

Олексій Момот відкинув звинувачення, наголосивши, що його відсторонення негативно вплине на роботу громади. «Я голова комісії з екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вона відповідає за ліквідацію надзвичайного стану. Він настає після ворожих обстрілів. На жаль, у Вишгороді десятки будинків постраждали. Я координую роботу всіх комунальників, усіх підприємств, залучених до ліквідації наслідків», – пояснив він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», міському голові Вишгорода та керівнику підрядної організації висунуто підозру за двома епізодами: завищення вартості закупівлі техніки та оплата невиконаних робіт із днопоглиблення. Орієнтовні збитки — понад 6,6 млн грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.