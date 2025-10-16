Мэра Вышгорода Алексея Момота отстранили на месяц из-за дела о бюджетных махинациях

Алексей Момот подозревается в убытках на сумму более 6,6 млн грн.

Святошинский районный суд Киева отстранил мэра Вышгорода Алексея Момота от исполнения обязанностей на один месяц в связи с подозрением в присвоении бюджетных средств, сообщает «Суспільне».

Рассмотрение вопроса об отстранении началось 15 октября. Прокурор настаивал, что пребывание Момота на должности может позволить ему влиять на свидетелей и уничтожать документы, которые находятся в распоряжении Вышгородского городского совета.

Алексей Момот отверг обвинения, подчеркнув, что его отстранение негативно повлияет на работу общины. «Я председатель комиссии по экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Она отвечает за ликвидацию чрезвычайного положения. Оно наступает после вражеских обстрелов. К сожалению, в Вышгороде десятки домов пострадали. Я координирую работу всех коммунальщиков, всех предприятий, привлеченных к ликвидации последствий», — пояснил он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», городскому голове Вышгорода и руководителю подрядной организации предъявлено подозрение по двум эпизодам: завышение стоимости закупки техники и оплата невыполненных работ по дноуглублению. Ориентировочные убытки — более 6,6 млн грн.

