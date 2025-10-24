Кабмін затвердив порядок формування переліку забороненого програмного забезпечення та мережевого обладнання. Про це повідомляє Держспецзв’язку.
Зокрема, уряд ухвалив постанову 1335, якою затверджено порядок формування та ведення відкритого переліку забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного (мережевого) обладнання.
Документ визначає чіткі процедури і критерії включення до переліку, регламентує механізми його оновлення та оприлюднення.
Формування та ведення переліку здійснює Адміністрація Держспецзв’язку в електронній формі.
Доступ до інформації, яка міститься в переліку, буде безкоштовним, а сам перелік буде оприлюднений на офіційному вебсайті Держспецзв’язку та Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.
«Це забезпечує прозорість, підвищує рівень кіберзахисту та сприяє безпечному використанню цифрових технологій в Україні», — наголосили у відомстві.
Порядок визначає чітку процедуру внесення до переліку підсанкційного програмного забезпечення та обладнання на підставі:
Заборона на використання внесених до переліку продуктів поширюється на об’єкти критичної інформаційної інфраструктури, а також на системи, в яких обробляються державні інформаційні ресурси, службова та таємна інформація.
Порядок також визначає підстави для виключення з переліку:
Інформація про програмне забезпечення або обладнання, що підлягає включенню, виключенню або оновленню, передається до Держспецзв’язку відповідними органами протягом п’яти робочих днів з моменту введення санкцій або отримання повідомлення від МЗС. Після цього Адміністрація Держспецзв’язку оперативно вносить зміни до переліку.
Найближчим часом Держспецзв’язку підготує нормативну та технічну базу для функціонування переліку та запустить його в експлуатацію. Після цього уповноважені органи зможуть надавати пропозиції щодо наповнення списку.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.