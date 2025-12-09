  1. В Україні

Оприлюднили графіки відключення світла у Києві на 10 грудня

20:31, 9 грудня 2025
У ДТЕК оприлюднили графік відключень світла на 10 грудня у Києві.
У середу, 10 грудня, у Києві будуть застосовуватися заходи з обмеження споживання електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

Причиною введення графіків є необхідність збалансувати енергосистему після масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

У ДТЕК додали, що в разі змін, компанія буде оперативно інформувати користувачів.

Раніше в Украенерго повідомили, як вимикатимуть світло 10 грудня.

Також «Судово-юридична газета» публікувала юридичні аспекти та практичні поради щодо роботу інтеренету під час відключень електроенергії.

