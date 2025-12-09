  1. В Украине

Опубликованы графики отключения света в Киеве на 10 декабря

20:31, 9 декабря 2025
В ДТЭК опубликовали график отключений света на 10 декабря в Киеве.
Опубликованы графики отключения света в Киеве на 10 декабря
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 10 декабря, в Киеве будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

Причиной введения графиков является необходимость сбалансировать энергосистему после массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

В ДТЭК добавили, что в случае изменений компания будет оперативно информировать пользователей.

Ранее в Укрэнерго сообщили, как будут отключать свет 10 декабря.

Также «Судебно-юридическая газета» публиковала юридические аспекты и практические советы относительно работы интернета во время отключений электроэнергии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев электроэнергия графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Водил в нетрезвом виде: мужчина получил условный срок за невыполнение решения суда

Суд признал мужчину виновным в умышленном невыполнении решения суда о лишении права управления транспортным средством.

Уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям: Жернаков пытался превратить заседание ВСК в «театр абсурда»

На заседании ВСК Михаилу Жернакову ставили прямые вопросы о ОСД и финансах DEJURE, но он уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям на теме войны.

Жернаков уклонялся от ответов на заседании ТСК Власенко–Бужанского

Михаил Жернаков пытается превратить заседание в шоу.

Контракты для военных на 1-10 лет и отсрочка после службы – в Раде зарегистрировали законопроект

Проект закона предусматривает продление контрактов, новые механизмы проверки оснований для отсрочки и финансовую мотивацию.

Водителям установят нормы отдыха, а тахографы станут обязательными: детали законопроекта

Парламент планирует обновить нормы режима труда и отдыха водителей, установив максимальную продолжительность управления, требования к перерывам, отдыху и использованию тахографов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]