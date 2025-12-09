Опубликованы графики отключения света в Киеве на 10 декабря

В ДТЭК опубликовали график отключений света на 10 декабря в Киеве.

В среду, 10 декабря, в Киеве будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

Причиной введения графиков является необходимость сбалансировать энергосистему после массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

В ДТЭК добавили, что в случае изменений компания будет оперативно информировать пользователей.

Ранее в Укрэнерго сообщили, как будут отключать свет 10 декабря.

Также «Судебно-юридическая газета» публиковала юридические аспекты и практические советы относительно работы интернета во время отключений электроэнергии.

