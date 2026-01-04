Вибух автомобіля на Оболоні кваліфіковано як теракт – прокуратура

Вибух стався у дворі будинку по вулиці Героїв Дніпра.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 січня у Києві на Оболоні вибухнув позашляховик.

Як повідомила Київська міська прокуратура, у дворі будинку по вул. Героїв Дніпра під час відкриття багажника автомобіля пролунав вибух.

«Внаслідок вибуху осколкові поранення отримав військовослужбовець. Жінка, яка знаходилась поруч, не постраждала», - йдеться у заяві.

За фактом вибуху розпочато досудове розслідування за ч. 1. ст. 258 КК України - терористичний акт, тобто вчинення вибуху чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людей.

