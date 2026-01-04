  1. В Украине

Взрыв автомобиля на Оболони квалифицирован как теракт — прокуратура

13:37, 4 января 2026
Взрыв произошел во дворе дома на улице Героев Днепра.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 января в Киеве на Оболони взорвался внедорожник.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, во дворе дома по ул. Героев Днепра во время открытия багажника автомобиля раздался взрыв.

«В результате взрыва осколочные ранения получил военнослужащий. Женщина, которая находилась рядом, не пострадала», — говорится в заявлении.

По факту взрыва начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 258 УК Украины — террористический акт, то есть совершение взрыва или иных действий, которые создавали опасность для жизни или здоровья людей.

прокуратура теракт Киев

