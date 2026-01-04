Взрыв автомобиля на Оболони квалифицирован как теракт — прокуратура

Взрыв произошел во дворе дома на улице Героев Днепра.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 января в Киеве на Оболони взорвался внедорожник.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, во дворе дома по ул. Героев Днепра во время открытия багажника автомобиля раздался взрыв.

«В результате взрыва осколочные ранения получил военнослужащий. Женщина, которая находилась рядом, не пострадала», — говорится в заявлении.

По факту взрыва начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 258 УК Украины — террористический акт, то есть совершение взрыва или иных действий, которые создавали опасность для жизни или здоровья людей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.