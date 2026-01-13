Чи може засновник виконувати функції керівника юрособи щодо складання та підписання податкової звітності — відповідь ДПС

У ДПС пояснили, чи може засновник виконувати функції керівника юридичної особи в частині складання та підписання податкової звітності за умови внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про нього як про керівника юридичної особи.

Головне управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області нагадало, що учасники (засновники, акціонери, пайовики) юридичної особи мають право у порядку, встановленому установчим документом та законом брати участь в управлінні юридичною особою у порядку, визначеному установчим документом, крім випадків, встановлених законом. Це зазначено у ст. 96 прим. 1 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV.

Відповідно до ст. 9 Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон № 755) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) містяться, зокрема, відомості про керівника юридичної особи, а також про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи.

З урахуванням ст. 13 Закону № 755 відомості про проведення реєстраційної дії передаються до інформаційних систем ДПС у порядку інформаційної взаємодії в день проведення такої реєстраційної дії.

Підпунктом 16.1.3 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) визначено, що платник податків зобов’язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

Згідно з п. 48.5 ст. 48 ПКУ податкова декларація повинна бути підписана керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до контролюючого органу. У разі ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником.

Достатнім підтвердженням справжності документа податкової звітності є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі у паперовій формі або наявність накладеного на електронний документ кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Таким чином, засновник може виконувати функції керівника юридичної особи в частині складання та підписання податкової звітності за умови внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про нього як про керівника юридичної особи.

