Может ли учредитель выполнять функции руководителя юрлица в части составления и подписания налоговой отчетности — ответ ГНС

В ГНС разъяснили, может ли учредитель выполнять функции руководителя юридического лица в части составления и подписания налоговой отчетности при условии внесения в Единый государственный реестр сведений о нем как о руководителе юридического лица.

Главное управление Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области напомнило, что участники (учредители, акционеры, пайщики) юридического лица имеют право в порядке, установленном учредительным документом и законом, участвовать в управлении юридическим лицом в порядке, определенном учредительным документом, кроме случаев, установленных законом. Об этом указано в ст. 96-1 Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 года № 435-IV.

В соответствии со ст. 9 Закона Украины от 15 мая 2003 года № 755-IV «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» (далее — Закон № 755) в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований (далее — Единый государственный реестр) содержатся, в частности, сведения о руководителе юридического лица, а также о других лицах, которые могут совершать действия от имени юридического лица.

С учетом ст. 13 Закона № 755 сведения о проведении регистрационного действия передаются в информационные системы ГНС в порядке информационного взаимодействия в день проведения такого регистрационного действия.

Подпунктом 16.1.3 п. 16.1 ст. 16 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI (далее — НКУ) определено, что налогоплательщик обязан подавать в контролирующие органы в порядке, установленном налоговым и таможенным законодательством, декларации, отчетность и другие документы, связанные с исчислением и уплатой налогов и сборов.

Согласно п. 48.5 ст. 48 НКУ налоговая декларация должна быть подписана руководителем налогоплательщика или уполномоченным лицом, а также лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета и подачу налоговой декларации в контролирующий орган. В случае ведения бухгалтерского учета и подачи налоговой декларации непосредственно руководителем налогоплательщика такая налоговая декларация подписывается таким руководителем.

Достаточным подтверждением подлинности документа налоговой отчетности является наличие оригинала подписи уполномоченного лица на документе в бумажной форме либо наличие наложенной на электронный документ квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи, в соответствии с требованиями Закона Украины от 5 октября 2017 года № 2155-VIII «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

Таким образом, учредитель может выполнять функции руководителя юридического лица в части составления и подписания налоговой отчетности при условии внесения в Единый государственный реестр сведений о нем как о руководителе юридического лица.

