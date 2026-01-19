  1. В Україні

Як вимикатимуть світло на Одещині 20 січня — ДТЕК оприлюднив графіки

20:37, 19 січня 2026
На Одещині діятимуть графіки погодинних відключень світла.
У вівторок, 20 січня, в Одеській області вимикатимуть світло — відтак діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

Також там підкреслили, графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі.

«Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають аварійні відключення», - йдеться у заяві.

Раніше в Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло 20 січня.

Також «Судово-юридична газета» публікувала юридичні аспекти та практичні поради щодо роботу інтеренету під час відключень електроенергії.

Ще публікували поради, як організувати харчування та зберігання їжі, коли холодильник вимкнений по декілька годин.

