  1. В Украине

Как будут отключать свет в Одесской области 20 января — ДТЭК обнародовал графики

20:37, 19 января 2026
В Одесской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.
Во вторник, 20 января, в Одесской области будут отключать электроэнергию — соответственно, будут действовать графики почасовых отключений света. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

Также там подчеркнули, что графики действуют только для жителей области и исключительно в тех местах, где это позволяет состояние электросетей.

«Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесщины - продолжаются аварийные отключения», - говорится в заявлении.

Ранее в Укрэнерго сообщили, как будут отключать свет 20 января.

Также «Судебно-юридическая газета» публиковала юридические аспекты и практические советы относительно работы интернета во время отключений электроэнергии.

Кроме того, опубликовали несколько советов, как организовать питание и хранение пищи, когда холодильник выключен по нескольку часов.

Одесса электроэнергия отключение света графики отключений света

