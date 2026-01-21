В єЧерзі оновили онлайн-бронювання для коротких автобусних маршрутів

Нова функція враховує кілька перетинів кордону за день.

Фото ілюстративне

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство розвитку громад та територій України оновило функціонал системи «єЧерга» для автобусів на так званих коротких маршрутах. Як повідомили у відомстві, йдеться про рейси довжиною до 400 кілометрів, які мають два і більше перетинів державного кордону за добу.

Особливості оновленого функціоналу

Відтепер система дозволяє перевізникам бронювати в онлайн-черзі саме ту кількість місць, яка відповідає кількості дозволених перетинів кордону на день. Це враховує специфіку коротких маршрутів, де один автобус може багаторазово перетинати кордон відповідно до дозволу на регулярний рейс.

Заступник міністра Сергій Деркач зазначив, що оновлення «єЧерги» робить процес бронювання прозорим і реалістичним для перевізників, одночасно забезпечуючи зручність для пасажирів.

«Ми послідовно налаштовуємо систему єЧерга так, щоб вона враховувала реальні умови роботи перевізників. Короткі маршрути мають свою специфіку – один і той самий автобус може перетинати кордон кілька разів на добу. Саме тому ми оновили функціонал так, щоб бронювання в онлайн-черзі відповідало фактичній кількості дозволених перетинів та давало доступні можливості для роботи перевізника, – зазначив Деркач.

Дата запуску та позначки маршрутів

Новий функціонал стане доступним з 21 січня о 9:00. Маршрути, що потрапляють під категорію коротких, будуть позначені спеціальною позначкою в системі.

За даними міністерства, мета системи «єЧерга» – ліквідувати фізичні черги на кордоні та забезпечити завчасне і прогнозоване планування рейсів як для перевізників, так і для пасажирів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.