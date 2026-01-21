  1. В Україні

В єЧерзі оновили онлайн-бронювання для коротких автобусних маршрутів

16:54, 21 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Нова функція враховує кілька перетинів кордону за день.
В єЧерзі оновили онлайн-бронювання для коротких автобусних маршрутів
Фото ілюстративне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство розвитку громад та територій України оновило функціонал системи «єЧерга» для автобусів на так званих коротких маршрутах. Як повідомили у відомстві, йдеться про рейси довжиною до 400 кілометрів, які мають два і більше перетинів державного кордону за добу.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Особливості оновленого функціоналу

Відтепер система дозволяє перевізникам бронювати в онлайн-черзі саме ту кількість місць, яка відповідає кількості дозволених перетинів кордону на день. Це враховує специфіку коротких маршрутів, де один автобус може багаторазово перетинати кордон відповідно до дозволу на регулярний рейс.

Заступник міністра Сергій Деркач зазначив, що оновлення «єЧерги» робить процес бронювання прозорим і реалістичним для перевізників, одночасно забезпечуючи зручність для пасажирів.

«Ми послідовно налаштовуємо систему єЧерга так, щоб вона враховувала реальні умови роботи перевізників. Короткі маршрути мають свою специфіку – один і той самий автобус може перетинати кордон кілька разів на добу. Саме тому ми оновили функціонал так, щоб бронювання в онлайн-черзі відповідало фактичній кількості дозволених перетинів та давало доступні можливості для роботи перевізника, – зазначив Деркач.

Дата запуску та позначки маршрутів

Новий функціонал стане доступним з 21 січня о 9:00. Маршрути, що потрапляють під категорію коротких, будуть позначені спеціальною позначкою в системі.

За даними міністерства, мета системи «єЧерга» – ліквідувати фізичні черги на кордоні та забезпечити завчасне і прогнозоване планування рейсів як для перевізників, так і для пасажирів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бронювання транспорт Міністерство розвитку громад та територій кордон перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні готуються запровадити спеціалізовані спортивні класи для школярів

Законопроєкти передбачають розширення державної підтримки освіти та створення спеціалізованих спортивних класів.

Нові повноваження селищних ТЦК: законопроєкт удосконалює систему військового обліку під час мобілізації

Законопроєкт має розширити повноваження щодо мобілізаційної підготовки та діяльності селищних ТЦК.

Індивідуальні трудові спори в проєкті Трудового кодексу: що саме змінюється

Проєкт Трудового кодексу системно описує підстави, порядок і строки врегулювання трудових конфліктів між працівником і роботодавцем.

Спроба оскарження провалилася: Хмельницький апеляційний суд визнав законним заочний вирок депутату РФ

Апеляційна інстанція підтвердила вирок російському депутату за посягання на територіальну цілісність України.

ВРП звернулася до Генпрокурора через загрозу незалежності суддів

За повідомленнями суддів про втручання у їх судів Вища рада правосуддя звернулася до правоохоронних органів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]