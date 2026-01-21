  1. В Украине

В еЧерге обновили онлайн-бронирование для коротких автобусных маршрутов

16:54, 21 января 2026
Новая функция учитывает несколько пересечений границы за день.
В еЧерге обновили онлайн-бронирование для коротких автобусных маршрутов
Фото иллюстративное
Министерство развития общин и территорий Украины обновило функционал системы «еЧерга» для автобусов на так называемых коротких маршрутах. Как сообщили в ведомстве, речь идет о рейсах длиной до 400 километров, которые имеют два и более пересечений государственной границы в сутки.

Особенности обновленного функционала

Отныне система позволяет перевозчикам бронировать в онлайн-очереди именно то количество мест, которое соответствует количеству разрешенных пересечений границы в день. Это учитывает специфику коротких маршрутов, где один автобус может многократно пересекать границу в соответствии с разрешением на регулярный рейс.

Заместитель министра Сергей Деркач отметил, что обновление «еЧерги» делает процесс бронирования прозрачным и реалистичным для перевозчиков, одновременно обеспечивая удобство для пассажиров.

«Мы последовательно настраиваем систему еЧерга так, чтобы она учитывала реальные условия работы перевозчиков. Короткие маршруты имеют свою специфику — один и тот же автобус может пересекать границу несколько раз в сутки. Именно поэтому мы обновили функционал так, чтобы бронирование в онлайн-очереди соответствовало фактическому количеству разрешенных пересечений и давало доступные возможности для работы перевозчика, — отметил Деркач.

Дата запуска и отметки маршрутов

Новый функционал станет доступен с 21 января в 9:00. Маршруты, попадающие под категорию коротких, будут отмечены специальной отметкой в системе.

По данным министерства, цель системы «еЧерга» – ликвидировать физические очереди на границе и обеспечить заблаговременное и прогнозируемое планирование рейсов как для перевозчиков, так и для пассажиров.

бронирование транспорт Министерство развития общин и территорий граница пересечение границы

