В Україні дозволили приймати будівлі в експлуатацію через застосунок «Прозоре будівництво»

Кабмін ухвалив рішення про автоматизацію всіх етапів виїзного огляду ДАБК.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про використання мобільного застосунку «Прозоре будівництво» для прийняття об’єктів будівництва в експлуатацію. Тепер органи державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) зможуть автоматизувати всі етапи виїзного огляду та фіксувати результати безпосередньо на об’єкті.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України та Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що цифрові інструменти мінімізують людський фактор і роблять процедури максимально прозорими. «Запровадження мобільного застосунку — ще один крок до автоматизації та якіснішого моніторингу процесів у галузі», — зазначив він.

Застосунок дозволяє:

здійснювати фото- та відеофіксацію об’єкта;

заповнювати чек-лист із даними про дотримання проєктної документації та будівельних норм;

фіксувати геолокацію, що підтверджує фізичну присутність фахівця ДАБК на об’єкті.

Оновлений чек-лист став більш структурованим і деталізованим, із поділом на функціональні блоки, інженерні системи, зовнішні та внутрішні елементи. Це унеможливлює використання сторонніх матеріалів і робить процедуру огляду максимально підзвітною та прозорою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.