  1. В Україні

В Україні дозволили приймати будівлі в експлуатацію через застосунок «Прозоре будівництво»

20:30, 22 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабмін ухвалив рішення про автоматизацію всіх етапів виїзного огляду ДАБК.
В Україні дозволили приймати будівлі в експлуатацію через застосунок «Прозоре будівництво»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про використання мобільного застосунку «Прозоре будівництво» для прийняття об’єктів будівництва в експлуатацію. Тепер органи державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) зможуть автоматизувати всі етапи виїзного огляду та фіксувати результати безпосередньо на об’єкті.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України та Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що цифрові інструменти мінімізують людський фактор і роблять процедури максимально прозорими. «Запровадження мобільного застосунку — ще один крок до автоматизації та якіснішого моніторингу процесів у галузі», — зазначив він.

Застосунок дозволяє:

  • здійснювати фото- та відеофіксацію об’єкта;
  • заповнювати чек-лист із даними про дотримання проєктної документації та будівельних норм;
  • фіксувати геолокацію, що підтверджує фізичну присутність фахівця ДАБК на об’єкті.

Оновлений чек-лист став більш структурованим і деталізованим, із поділом на функціональні блоки, інженерні системи, зовнішні та внутрішні елементи. Це унеможливлює використання сторонніх матеріалів і робить процедуру огляду максимально підзвітною та прозорою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

забудова Кабінет Міністрів України будівництво

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВРП скасувала відставку Плотніцького: ВАКС визнав суддю винним в одержанні хабаря

Вища рада правосуддя припинила відставку судді Плотніцького через набрання законної сили обвинувальним вироком.

Помилкові кошти на рахунку: чому суд у Павлограді не визнав овердрафт кредитом і відмовив у моральній шкоді неповнолітній клієнтці

Суд відхилив фінансові претензії позивача і не підтвердив доводи про душевні страждання відповідача.

Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка

Суддя Апеляційного суду Києва Чернушенко Антон Васильович залишає посаду у зв’язку з поданням заяви про звільнення у відставку.

В Україні створять Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті

Працівники майбутнього Бюро зможуть безперешкодно заходити на будь-які території та вилучати транспорт і документи.

Більше отримувачів і довші строки: як змінять одноразову допомогу постраждалим від війни

Законопроєкт передбачає уточнення умов отримання одноразової грошової допомоги, розширення кола отримувачів та вдосконалення механізму її виплати.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]