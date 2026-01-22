В Украине разрешили принимать здания в эксплуатацию через приложение «Прозрачное строительство»
Кабинет Министров принял решение об использовании мобильного приложения «Прозрачное строительство» для принятия объектов строительства в эксплуатацию. Теперь органы государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) смогут автоматизировать все этапы выездного осмотра и фиксировать результаты непосредственно на объекте.
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что цифровые инструменты минимизируют человеческий фактор и делают процедуры максимально прозрачными. «Внедрение мобильного приложения — еще один шаг к автоматизации и более качественному мониторингу процессов в отрасли», — отметил он.
Приложение позволяет:
- осуществлять фото- и видеофиксацию объекта;
- заполнять чек-лист с данными о соблюдении проектной документации и строительных норм;
- фиксировать геолокацию, подтверждающую физическое присутствие специалиста ГАСК на объекте.
Обновленный чек-лист стал более структурированным и детализированным, с разделением на функциональные блоки, инженерные системы, внешние и внутренние элементы. Это делает невозможным использование сторонних материалов и делает процедуру осмотра максимально подотчетной и прозрачной.
