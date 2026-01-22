  1. В Украине

В Украине разрешили принимать здания в эксплуатацию через приложение «Прозрачное строительство»

20:30, 22 января 2026
Кабмин принял решение об автоматизации всех этапов выездного осмотра ГАСК.
Кабинет Министров принял решение об использовании мобильного приложения «Прозрачное строительство» для принятия объектов строительства в эксплуатацию. Теперь органы государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) смогут автоматизировать все этапы выездного осмотра и фиксировать результаты непосредственно на объекте.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что цифровые инструменты минимизируют человеческий фактор и делают процедуры максимально прозрачными. «Внедрение мобильного приложения — еще один шаг к автоматизации и более качественному мониторингу процессов в отрасли», — отметил он.

Приложение позволяет:

  • осуществлять фото- и видеофиксацию объекта;
  • заполнять чек-лист с данными о соблюдении проектной документации и строительных норм;
  • фиксировать геолокацию, подтверждающую физическое присутствие специалиста ГАСК на объекте.

Обновленный чек-лист стал более структурированным и детализированным, с разделением на функциональные блоки, инженерные системы, внешние и внутренние элементы. Это делает невозможным использование сторонних материалов и делает процедуру осмотра максимально подотчетной и прозрачной.

Лента новостей

Блоги
Публикации
