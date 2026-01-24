Медогляд перед працевлаштуванням: для яких працівників він обов’язковий

Усіх осіб віком до 18 років беруть на роботу лише після проходження медичного огляду.

У Держпраці пояснили, кого роботодавець не має права приймати без медичного огляду.

Усі особи молодше 18 років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов’язковому медичному оглядові.

При встановленні факту, що робота негативно впливає на здоров’я неповнолітнього, він негайно звільняється з цієї роботи і переводиться на більш легку роботу.

При переведенні неповнолітніх на підставі медичного висновку на більш легку, але нижче оплачувану роботу, за неповнолітнім протягом двох тижнів зберігається попередній заробіток (ч. 1 ст. 114 КЗпП України).

