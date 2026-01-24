  1. В Украине

Медосмотр перед трудоустройством: для каких работников он обязателен

07:18, 24 января 2026
Всех лиц до 18 лет берут на работу только после прохождения медицинского осмотра.
В Гоструда объяснили, кого работодатель не имеет права принимать без осмотра.

Все лица моложе 18 лет принимаются на работу только после предварительного медицинского осмотра и в дальнейшем до достижения 21 года ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру.

При установлении факта, что работа оказывает негативное влияние на здоровье несовершеннолетнего, он немедленно увольняется с этой работы и переводится на более легкую работу.

При переводе несовершеннолетних на основании медицинского заключения на более легкую, но ниже оплачиваемую работу за несовершеннолетним в течение двух недель сохраняется предварительный заработок (ч. 1 ст. 114 КЗоТ Украины).

Гоструда

